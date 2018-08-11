СМИ: «Галатасарай» интересуется футболистом «Зенита» Дзюбой

Источник: Reuters

Издание отмечает, что клуб уже связался с агентом 29-летнего форварда, чтобы обсудить детали возможного перехода.

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Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны французского «Бордо».

«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции в прошлом сезоне, завоевав право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19. Клуб является 21-кратным чемпионом Турции, 17-кратным обладателем Кубка страны и 15-кратным — Суперкубка. В 2000 году «Галатасарай» одержал победу в Кубке УЕФА (нынешнее название — Лига Европы), а также выиграл Суперкубок УЕФА.

Дзюба в 2015 году на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом», ранее он играл за московский «Спартак». За все время выступлений за санкт-петербургский клуб Дзюба сыграл 158 матчей во всех турнирах, забил 36 мячей и отдал 23 голевые передачи. Вторую половину прошлого сезона форвард провел в тульском «Арсенале», куда был отдан в аренду в январе 2018 года. В составе «Арсенала «Дзюба провел 10 матчей, в которых отметился шестью голами и тремя передачами.