СМИ: «Галатасарай» интересуется футболистом «Зенита» Дзюбой
ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в покупке нападающего сборной России и
ТАСС, 11 августа. /ТАСС/. Турецкий футбольный клуб «Галатасарай» заинтересован в покупке нападающего сборной России и
Издание отмечает, что клуб уже связался с агентом 29-летнего форварда, чтобы обсудить детали возможного перехода.
Ранее стало известно об интересе к нападающему со стороны французского «Бордо».
«Галатасарай» выиграл чемпионат Турции в прошлом сезоне, завоевав право сыграть на групповом этапе Лиги чемпионов сезона-2018/19. Клуб является 21-кратным чемпионом Турции, 17-кратным обладателем Кубка страны и 15-кратным — Суперкубка. В 2000 году «Галатасарай» одержал победу в Кубке УЕФА (нынешнее название — Лига Европы), а также выиграл Суперкубок УЕФА.
Дзюба в 2015 году на правах свободного агента подписал контракт с «Зенитом», ранее он играл за московский «Спартак». За все время выступлений за
Дебютный матч за сборную России нападающий провел в ноябре 2011 года против сборной Греции (1:1). Всего в его активе 28 матчей за национальную команду, 14 мячей и восемь передач. На чемпионате мира в России, где сборная страны дошла до четвертьфинала, Дзюба провел пять матчей, забив три мяча и отдав две передачи.