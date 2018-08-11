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14:23 (мск), источник: Sport24

Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес — в «Милане». Трансферы и слухи дня

«Эвертон» продолжает взрывать рынок.

Источник: Sport24

Главное в РПЛ

Сразу к самому огню. Артем Дзюба может сорваться в Европу. Не в АПЛ, как мечтал, но тоже интересно. «Бордо» намерен взять форварда «Зенита» в аренду до конца сезона. Интерес к нему подтвердил тренер жирондинцев Густаво Пойет. Французский клуб не смог договориться о трансфере нападающего «Флуминенсе» Педро и теперь переключился на Дзюбу. Альтернатива — не так давно заинтересовавший «Локомотив» Антони Модест.

А вот Квинси Промес может стать партнером Гонсало Игуаина в атаке «Милана». По информации авторитетного итальянского журналисты Джанлуки Ди Марцио, представители «Милана» уже контактировали со «Спартаком» по поводу Квинси. Правда, о конкретном предложении пока речи не идет. Известно только, что «Милан» намерен взять голландца в аренду на год с правом последующего выкупа.

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Про переход Романа Еременко в «Спартак» вы уже наверняка слышали. Слухи об этом появились еще давно, теперь сделка оформлена официально. Наверное, самый спорный переход этого лета в РПЛ. Об условиях контракта пока не сообщается.

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На этом закрывать трансферную кампанию «Спартак» не намерен. На прицеле у красно-белых находится нападающий «Торино» Адем Ляич, за которого клуб хочет получить 15 млн евро. Конкуренты «Спартака» — «Марсель» и «Бешикташ».

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Обиженные на Еременко болельщики ЦСКА скоро могут отметить прибытие новичка. Армейцы близки к закрытию сделки по аренде хавбека «Эвертона» Николы Влашича. Первоначально ЦСКА собирался приобрести 20-летнего хорвата за 10 млн евро, но получил отказ. Влашич должен будет присоединиться к новой команде в воскресенье.

«Урал» подписал контракт с полузащитником «Санкт-Галлена» Марко Араторе. Согласно сайту Transfermarkt, сумма трансфера составила около 2 млн евро. Араторе может сыграть на обоих флангах полузащиты.

«Анжи» расстался с Паулом Антоном. Между 27-летним футболистом, перешедшим в «Анжи» из бухарестского «Динамо» в январе 2018 года, и клубом была договоренность о том, что хавбека отпустят, если у него появятся другие варианты продолжения карьеры.

Главное в Европе

В Испании намечается свой скандальный переход. «Реал» готовится взорвать миниатюрную трансферную бомбу, подписав полузащитника «Баварии» Тьяго Алькантару. В нем тренер мадридцев Хулен Лопетеги видит замену ушедшему в «Челси» Матео Ковачичу. Все бы ничего, только Тьяго — воспитанник «Барселоны», и этот трансфер точно попахивает большим шухером.

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Лука Модрич, Поль Погба и Мауро Икарди тем временем гасят слухи о своем уходе в это трансферное окно. Все заявили, что хотят остаться в своих нынешних клубах. Ну, а «Реал» отдал в аренду «Реалу Сосьедад» защитника Тео Эрнандеса, которого год назад приобрел у «Атлетико» за 24 млн евро.

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«Эвертон» арендовал защитника «Челси» Курта Зума, который не входит в планы нового главного тренера синих Маурицио Сарри. «Эвертон» вообще жжет — до этого были подписаны Бернард, Ришарлисон, Андре Силва, Жоау Виржиния и Люка Динь, а также арендован у «Барсы» Андре Гомеш. Ну, а «Челси» сослал в аренду и Миши Батшуайи, который с трудом адаптируется в АПЛ. Следующий сезон бельгиец проведет в «Валенсии».

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