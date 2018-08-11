Роман Бабаев: Не могу сказать, что ЦСКА сильно расстроен переходом Еременко в «Спартак»

Источник: РИА "Новости"

По его словам, хавбек не является предателем или изменником.

​- Родители Романа Еременко удивлены, почему ЦСКА до сих пор молчит и никак не проясняет ситуацию…

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— Объясню. Мы считаем, что эта ситуация чересчур раздута. Поэтому осознанно не хотели ее комментировать, чтобы еще раз не накалять обстановку и в первую очередь не вредить самому игроку. Но сейчас, когда дело уже дошло чуть ли не до обвинений в адрес ЦСКА, считаю необходимым внести ясность.

Я сразу хочу подчеркнуть, что мы не согласны с терминами «предатель», «изменник» в отношении Романа. Такие слова просто неуместны в данной ситуации.

— Однако Еременко будет играть в «Спартаке», а не в ЦСКА.

— Не могу сказать, что мы сильно расстроены этим фактом, но точно удивлены. Решение Романа представляется нам как минимум странным и неожиданным.

Мы до последнего боролись за него в дисциплинарных органах УЕФА, поддерживали как могли. Не стали применять к нему существенные штрафные санкции, предусмотренные контрактом в таких случаях.