ФК «Локомотив» внес Хеведеса в заявку на чемпионат и Кубок России

Хёведес подписал четырехлетний контракт с «Локомотивом» 31 июля. За железнодорожников 30-летний немецкий защитник будет выступать под пятым номером.

В составе сборной Германии Хёведес стал чемпионом мира 2014 года, дважды завоевывал бронзовые медали чемпионатов Европы, в общей сложности за национальную команду он провел 44 матча и забил два гола.