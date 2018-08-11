Младший брат хорватской звезды, 30 тысяч голов на детском уровне. Кто заменит Головина в ЦСКА
Никола Влашич спасет сезон Гончаренко.
Никола Влашич спасет сезон Гончаренко.
ЦСКА
Если вы немного следите за соревнованиями по легкой атлетике, то фамилия Влашич должна быть вам знакома. Бланка Влашич — настоящая звезда и гордость Хорватии, двукратная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту. Она — старшая сестра Николы.
Особого выбора у детей не было. Только спорт. Их мать, Венера Влашич — бывшая баскетболистка и лыжница, а отец Йошко — знаменитый хорватский десятиборец. Он и занимался с сыном с самого раннего возраста. Йошко отвел Николу на занятия, когда тому только стукнуло 4 года. В 16 лет Влашич дебютировал за «Хайдук» в Лиге Европы и сразу же забил, в 18 получил предложение от «Тоттенхэма» (видимо, «шпоры» хотели еще одного Модрича), а в 19 уехал в АПЛ за 10 млн евро, подписав контракт с «Эвертоном». Йошко Влашич рассказывал, что до перехода на профессиональный уровень его сын забил 30 тысяч голов. Неужели считал?
«В Сплите существует
К тому же, Сэм Эллардайс иногда использовал схему 4−4−2, при которой на левом фланге полузащиты выходил 50-миллионнвй Сигурдссон. Серьезная конкуренция. Ценность Влашича, несмотря на отсутствие серьезного опыта, состоит в его универсальности — при необходимости он спокойно выходил справа.
Вообще, Влашич может сыграть и справа, и в центре — зависит от того, что от него хочет тренер. Никола — правша, и любит уходить в центр в поисках пространства для удара. В детстве он выступал на разных позициях, в «Хайдуке» чаще всего выступал в центре поля, но в «Эвертоне» выходил на флангах. Хотя его до сих пор тянет в центр — он постоянно смещается сюда в поисках борьбы и свободных пространств между линиями.
«Когда я был моложе, я играл на всех позициях, — говорит Влашич. — Я менял ее и когда стал старше, но думаю, что моя родная позиция — в центре полузащиты. В середине я чувствую себя как дома».
В этом Влашич очень похож на Александра Головина. Он может закрыть несколько позиций, как в центре, так и на флангах. Он техничен, умеет сыграть нестандартно и полезен в обороне (0,9 отборов за матч, 0,8 перехватов, неплохая статистика для игрока его позиции). Никола любит идти в борьбу и без проблем в нее вступает.
Для РПЛ на первый взгляд хорват подходит идеально. Он может дать ЦСКА то, что было утеряно этим летом — креатив в центре поля. А главное — лидера, который поведет команду за собой.
Марк Бессонов