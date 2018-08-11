Младший брат хорватской звезды, 30 тысяч голов на детском уровне. Кто заменит Головина в ЦСКА

Источник: Sport24

ЦСКА вот-вот должен объявить о переходе полузащитника «Эвертона» Николы Влашича. Первоначально армейцы хотели приобрести 20-летнего хорвата за 10 млн евро, но «Эвертон» отказал, согласившись только на договор аренды. Рассказываем о новичке, который в одиночку может вытащить команду на себе.

Кто это такой

Если вы немного следите за соревнованиями по легкой атлетике, то фамилия Влашич должна быть вам знакома. Бланка Влашич — настоящая звезда и гордость Хорватии, двукратная чемпионка мира и Европы по прыжкам в высоту. Она — старшая сестра Николы.

Особого выбора у детей не было. Только спорт. Их мать, Венера Влашич — бывшая баскетболистка и лыжница, а отец Йошко — знаменитый хорватский десятиборец. Он и занимался с сыном с самого раннего возраста. Йошко отвел Николу на занятия, когда тому только стукнуло 4 года. В 16 лет Влашич дебютировал за «Хайдук» в Лиге Европы и сразу же забил, в 18 получил предложение от «Тоттенхэма» (видимо, «шпоры» хотели еще одного Модрича), а в 19 уехал в АПЛ за 10 млн евро, подписав контракт с «Эвертоном». Йошко Влашич рассказывал, что до перехода на профессиональный уровень его сын забил 30 тысяч голов. Неужели считал?

«В Сплите существует какой-то свой вид упрямства, — рассказывает Никола. — Мы должны спорить и состязаться со всеми. Вы рождаетесь с жаждой конкуренции, особенно на фоне борьбы с загребским “Динамо”. Помню, я направился на один детский турнир, против нас играли ребята из “Динамо” с Аленом Халиловичем во главе. Мы были аутсайдерами, но победили 2:1. Радовались так, будто победили в чемпионате».

В 2017 году Влашич перебрался в «Эвертон». Рассказывал, как рад оказаться в АПЛ, как близко к полю находятся трибуны и как сложно объясняться с таксистами. За сезон Влашич провел 18 игр, забил два мяча в Лиге Европы, но тягаться с Боласье на равных так и не смог.

К тому же, Сэм Эллардайс иногда использовал схему 4−4−2, при которой на левом фланге полузащиты выходил 50-миллионнвй Сигурдссон. Серьезная конкуренция. Ценность Влашича, несмотря на отсутствие серьезного опыта, состоит в его универсальности — при необходимости он спокойно выходил справа.

Как он играет

Вообще, Влашич может сыграть и справа, и в центре — зависит от того, что от него хочет тренер. Никола — правша, и любит уходить в центр в поисках пространства для удара. В детстве он выступал на разных позициях, в «Хайдуке» чаще всего выступал в центре поля, но в «Эвертоне» выходил на флангах. Хотя его до сих пор тянет в центр — он постоянно смещается сюда в поисках борьбы и свободных пространств между линиями.

«Когда я был моложе, я играл на всех позициях, — говорит Влашич. — Я менял ее и когда стал старше, но думаю, что моя родная позиция — в центре полузащиты. В середине я чувствую себя как дома».

В этом Влашич очень похож на Александра Головина. Он может закрыть несколько позиций, как в центре, так и на флангах. Он техничен, умеет сыграть нестандартно и полезен в обороне (0,9 отборов за матч, 0,8 перехватов, неплохая статистика для игрока его позиции). Никола любит идти в борьбу и без проблем в нее вступает.

Да, в АПЛ у него не всегда не получалось как надо цепляться за мяч, но это вопрос возраста. К тому же, он за счет скорости очень полезен в контратаках и своими смещениями умеет открывать зоны крайним защитникам, что ЦСКА будет очень полезно.

Для РПЛ на первый взгляд хорват подходит идеально. Он может дать ЦСКА то, что было утеряно этим летом — креатив в центре поля. А главное — лидера, который поведет команду за собой.