«Арсенал» победил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Ахматом» в матче третьего тура молодёжного первенства России.
Тульский «Арсенал» одержал победу над «Ахматом» в матче третьего тура молодёжного первенства России.
Встреча состоялась в Туле на стадионе ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.
Автором единственного гола стал защитник «Арсенала» Александр Крикуненко, отличившийся на 44-й минуте после передачи хавбека Даниила Хлусевича.
В других матчах третьего тура московский «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (2:0), «Ростов» дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0).
Завтра, 12 августа, в рамках третьего тура «Зенит» в гостях встретится с казанским «Рубином», 13 августа «Уфа» на своём поле примет «Краснодар».