«Арсенал» победил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

Встреча состоялась в Туле на стадионе ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Арсенала» Александр Крикуненко, отличившийся на 44-й минуте после передачи хавбека Даниила Хлусевича.

В других матчах третьего тура московский «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (2:0), «Ростов» дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0).