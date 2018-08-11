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17:31 (мск), источник: Чемпионат.com

«Арсенал» победил «Ахмат» в матче молодёжного первенства России

Тульский «Арсенал» одержал победу над «Ахматом» в матче третьего тура молодёжного первенства России.

Встреча состоялась в Туле на стадионе ДЮСШ «Арсенал» и завершилась со счётом 1:0 в пользу хозяев.

Автором единственного гола стал защитник «Арсенала» Александр Крикуненко, отличившийся на 44-й минуте после передачи хавбека Даниила Хлусевича.

В других матчах третьего тура московский «Локомотив» на выезде победил «Оренбург» (2:0), «Ростов» дома оказался сильнее «Крыльев Советов» (1:0).

Завтра, 12 августа, в рамках третьего тура «Зенит» в гостях встретится с казанским «Рубином», 13 августа «Уфа» на своём поле примет «Краснодар».

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