«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежного первенства
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура первенства России среди молодежных команд.
МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Футболисты «Ростова» обыграли самарские «Крылья Советов» в матче третьего тура первенства России среди молодежных команд.
Встреча, прошедшая в субботу в
В другом матче первенства тульский «Арсенал» обыграл дома грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Крикуненко на 44-й минуте.
Встреча основных команд «Ростова» и «Крыльев Советов» в рамках третьего тура чемпионата России пройдет в субботу на «Ростов Арене», начало в 21:30 мск. Основные составы «Арсенала» и «Ахмата» встретятся в Туле в воскресенье, матч начнется в 16:30 мск.