«Ростов» обыграл «Крылья Советов» в матче молодежного первенства

Встреча, прошедшая в субботу в Ростове-на-Дону, завершилась со счетом 1:0 в пользу хозяев, мяч на 66-й минуте забил Алексей Нескоромный.

В другом матче первенства тульский «Арсенал» обыграл дома грозненский «Ахмат» со счетом 1:0 благодаря голу Александра Крикуненко на 44-й минуте.

Встреча основных команд «Ростова» и «Крыльев Советов» в рамках третьего тура чемпионата России пройдет в субботу на «Ростов Арене», начало в 21:30 мск. Основные составы «Арсенала» и «Ахмата» встретятся в Туле в воскресенье, матч начнется в 16:30 мск.