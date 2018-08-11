Текущие события
Футбол. Премьер-лига
1-й тайм
Спартак М0
Анжи0
Футбол. Зарубежный
перерыв
Нант0
Монако0
Футбол. Зарубежный
19:30
Вулверхэмптон Уондерерс
Эвертон
Футбол. Зарубежный
19:30
Шахтер Д
Ворскла
Футбол. Зарубежный
21:00
Анже
Ним
Футбол. Зарубежный
21:00
Лилль
Ренн
Футбол. Зарубежный
21:00
Монпелье
Дижон
Футбол. Зарубежный
21:00
Ницца
Реймс
Футбол. Зарубежный
21:00
Сент-Этьен
Генгам
Футбол. Зарубежный
17:00
Борнмут2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
17:00
Фулхэм0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
17:00
Хаддерсфилд0
Челси3
Футбол. Зарубежный
17:00
Уотфорд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
21:30
Ростов
Крылья Советов
Футбол. Премьер-лига
16:30
Енисей1
ЦСКА1
Футбол. Зарубежный
14:30
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
Фоторепортажи
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
6Самые титулованные игроки премьер-лиги
18:49 (мск), источник: Чемпионат.com

«Спартак» — «Анжи»: Джикия, Ханни и Максименко начнут матч с первых минут

Московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи» объявили свои составы на матч третьего тура Российской Премьер-Лиги.

Источник: РИА "Новости"

«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Луис Адриано.

Запасные: Ребров, Петкович, Ещенко, Мамин, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Педро Роша.

«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.

Запасные: Будаков, Сугробов, Калошин, Удалый, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов, Маркелов.

Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Проклятый матч в Бразилии. Такого вы ещё не видели
Лучшая российская велогонщица бежит из России. Она спятила?
Аршавин: Слава Богу, я не такой великий, как Роналдо
Дзюба может оказаться в «Бордо», а Промес в «Милане». Слухи дня
Способности 14-летней российской фигуристки сочли выше мужских
«Барселона» определилась с главными трансферными целями
Единственный допущенный на ЧЕ российский ходок выиграл медаль
Младший брат хорватской звезды. Кто заменит Головина в ЦСКА
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь