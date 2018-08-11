«Спартак» — «Анжи»: Джикия, Ханни и Максименко начнут матч с первых минут
Московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи» объявили свои составы на матч третьего тура Российской
Московский «Спартак» и махачкалинский «Анжи» объявили свои составы на матч третьего тура Российской
«Спартак»: Максименко, Комбаров, Джикия, Жиго, Рассказов, Зобнин, Глушаков, Ханни, Ташаев, Промес, Луис Адриано.
Запасные: Ребров, Петкович, Ещенко, Мамин, Фернандо, Самедов, Мельгарехо, Ломовицкий, Тимофеев, Попов, Педро Роша.
«Анжи»: Дюпин, Новосельцев, Белоруков, Чансельор, Гапон, Савичев, Гиголаев, Чайковский, Рабиу, Кацаев, Понсе.
Запасные: Будаков, Сугробов, Калошин, Удалый, Ондуа, Мохаммад, Агаларов, Ахъядов, Маркелов.