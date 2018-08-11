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18:55 (мск), источник: ТАСС

ЦСКА не смог победить в третьем матче подряд РПЛ, сыграв вничью с «Енисеем»

ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с красноярским «Енисеем» в выездном матче третьего тура Российской премьер-лиги. Встреча прошла в Тюмени, так как до начала сентября Центральный стадион в Красноярске находится на реконструкции.

Источник: РИА "Новости"

Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Костюков. На 50-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник гостей Кирилл Набабкин. На 79-й минуте с пенальти отличился уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес.

ЦСКА не может выиграть в трех стартовых матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. В первом туре московский клуб сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0), во втором — проиграл «Ростову» (0:1). ЦСКА занимает 12-е место в таблице, в активе команды два очка. «Енисей» поднялся с последнего на 15-е место, набрав первое очко в текущем сезоне РПЛ.

В следующем матче 18 августа ЦСКА на своем поле примет тульский «Арсенал». «Енисей» 19 августа на выезде встретится с «Ростовом».

Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
11.08.2018, 16:30 основной раунд: 3-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Виктор Гончаренко
Голы
58′ Михаил Костюков 77
11 Абель Эрнандес (23665) 79′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
51′ Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
Дарко Бодул 9
23′ Петар Занев 33
Энис Гавазай 70
64′ 72′ Али Гаджибеков 63
Алексей Грицаенко 13
62′ Михаил Костюков 77
Артур Саркисов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
25 Кристиян Бистрович
29 Яка Бийол
14 Кирилл Набабкин 50′
3 Никита Чернов 65′
77 Ильзат Ахметов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
75 Тимур Жамалетдинов 58′
11 Абель Эрнандес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
9 Фолы 15
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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Красная карточка
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