ЦСКА не смог победить в третьем матче подряд РПЛ, сыграв вничью с «Енисеем»

Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Костюков. На 50-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник гостей Кирилл Набабкин. На 79-й минуте с пенальти отличился уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес.

ЦСКА не может выиграть в трех стартовых матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. В первом туре московский клуб сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0), во втором — проиграл «Ростову» (0:1). ЦСКА занимает 12-е место в таблице, в активе команды два очка. «Енисей» поднялся с последнего на 15-е место, набрав первое очко в текущем сезоне РПЛ.