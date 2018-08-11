ЦСКА не смог победить в третьем матче подряд РПЛ, сыграв вничью с «Енисеем»
ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с красноярским «Енисеем» в выездном матче третьего тура Российской
ТАСС, 11 августа. Московский футбольный клуб ЦСКА сыграл вничью со счетом 1:1 с красноярским «Енисеем» в выездном матче третьего тура Российской
Счет в матче на 58-й минуте открыл полузащитник хозяев Михаил Костюков. На 50-й минуте прямую красную карточку за неспортивное поведение получил защитник гостей Кирилл Набабкин. На 79-й минуте с пенальти отличился уругвайский нападающий ЦСКА Абель Эрнандес.
ЦСКА не может выиграть в трех стартовых матчах нынешнего розыгрыша РПЛ. В первом туре московский клуб сыграл вничью с самарскими «Крыльями Советов» (0:0), во втором — проиграл «Ростову» (0:1). ЦСКА занимает 12-е место в таблице, в активе команды два очка. «Енисей» поднялся с последнего на 15-е место, набрав первое очко в текущем сезоне РПЛ.
В следующем матче 18 августа ЦСКА на своем поле примет тульский «Арсенал». «Енисей» 19 августа на выезде встретится с «Ростовом».
|Дмитрий Аленичев
|Виктор Гончаренко
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|2
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|1
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|2
|Удары в створ
|3
|1
|Штанги, перекладины
|0
|1
|Угловые
|3
|9
|Фолы
|15
|5
|Офсайды
|2
|Главный судья
|Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
|Боковой судья
|Арам Петросян (Бронницы, Россия)