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19:05 (мск), источник: Советский спорт

Кони ретивые: ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»

Дебютный гол в составе армейского клуба забил Абель Эрнандес — с пенальти, а «Енисей» забил первый гол в премьер-лиге.

На поле стадиона в Тюмени вышли две команды, которые до этого в новом сезоне не забивали — ЦСКА и «Енисей».

ДО МАТЧА

Если у «Енисея» после развала «Амкара» все с составом стало в полном порядке, то ЦСКА определенно терпит бедствие. Слова об этом уже набили оскомину. Фанаты ждут усиления. Деньги есть — осталось их удачно вложить.

И правда, новости появились! Только речь идет не о покупке качественного игрока, на что можно было бы надеяться, а об аренде. В Москву из Ливерпуля летит 20-летний хорватский полузащитник Никола Влашич, права на которого принадлежат «Эвертону». Тот ли это футболист, который нужен попавшему с сложное положение клубу? Время покажет. Но дальше так нельзя…

Дошло до того, что армейцы, выигравшие три из шести последних чемпионатов, финишировавшие в прошлом сезоне на втором месте, уже не считаются явными фаворитами во встрече с «Енисеем», новичком премьер-лиги. Неспроста же красноярцы опубликовали видеоанонс к матчу, в котором лев, символ «Енисея», по всей Тюмени гоняет коня, символ ЦСКА.

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ПЕРВЫЙ ТАЙМ

Матч начался точно по сценарию проморолика — «Енисей» владел преимуществом и гонял ЦСКА по полю. В обычной игре можно было бы списать этот натиск на преимущество домашней арены, в которой и стены помогают, но в этой игре все было иначе. «Енисей» продолжает проводить домашние матчи не в родном Красноярске, а в Тюмени — стены не свои. Да и трибуны, мягко говоря, не болели за красноярцев — на стадионе было больше фанатов армейского клуба. Подтянулись даже красно-синие болельщики из Саранска, чья «Мордовия» играла с «Тюменью» на этом стадионе незадолго до этого.

ЦСКА, хоть и начинал матч с двумя нападающими, Чаловым и Жамалетдиновым, в атаке выглядел беззубо. Не блистал впереди и «Енисей», но атаки красноярцев выглядели острее. На 16-й минуте ворота армейцев спасла только штанга. После подачи Занева с фланга Михаил Костюков выиграл верховую борьбу у высоченного Магнуссона и бил уже почти наверняка — выручила стойка ворот.

Момент со штангой, кстати, был показательным — «Енисей» снимал весь верх. И это не случайно. Красноярский клуб лидер чемпионата по этому показателю. ЦСКА же — лидер по количеству длинных передач. Вот и нашла коса на камень — все длинные паса армейцев приходились в головы соперников.

Центр поля полностью остался за «Енисеем». Да, у красноярского клуба перед стартом сезона тоже полностью сменился состав, но команда играет слаженно, ведь добрая половина основы пришла из одного клуба — развалившегося пермского «Амкара» — нет необходимости выстраивать игровые связи — все и так работает.

Ближе к концу первого тайма клуб Виктора Гончаренко все же перехватил преимущество, но за линию штрафной они так качественно проникнуть и не смогли.

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ВТОРОЙ ТАЙМ

Мы имели полное право после перерыва ожидать изменений в составе ЦСКА, как это было в игре с «Ростовом» — выхода на поле новичков армейского клуба, именитого уругвайца Абеля Эрнандеса и талантливого Ильзата Ахметова. Но Гончаренко на вторую половину выпустил тот же состав и… ошибся.

Во всяком случае тренеру не повезло с Кириллом Набабкиным, вместо которого вполне мог бы появиться Ахметов. Вместо этого на 50-й минуте номинальный защитник, который теперь играет на позиции опорника. оставил свою команду в меньшинстве. Кирилл пнул в колено Фегора Огуде, после того, как тот уложил его на газон — без сомнений прямая красная карточка.

После удаления территориальное преимущество всецело отошло к «Енисею». На 57-й минуте случилось то, чего все ждали — на поле вышел Эрнандес, сменивший на позиции форварда Жамалетдинова. А еще через минуту был забит первый гол в матче. Правда, забил его не Эрнандес и даже не ЦСКА.

Отличился Костюков, который получил отличный пас от Дарко Бодула и с близкого расстояния расстрелял ворота Игоря Акинфеева. У голкипера сборной России не были ни одного шанса — 1:0. Самое интересное, что буквально за две минуты до гола Дмитрий Аленичев хотел снять с игры Костюкова и выпустить на его место Артура Саркисова, но промедлил — не прогадал.

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Еще через шесть минут Гончаренко пустил своих «коней» во все тяжкие — выпустил на поле атакующего полузащитника Ахметова, сняв с игры центрального защитника Никиту Чернова, не добежавшего в случае с голом.

Не то чтобы все эти изменения сказались на расстановке сил — «Енисей» так и продолжил владеть преимуществом и даже забил! Отличился Артур Саркисов. Вот только гол судья не засчитал — ассистент поднял флажок, сигнализируя о положении вне игры.

Второй гол матча все же был забит. На 79-й минуте в чужую штрафную ворвался Марио Фернандес и после минимального контакта все с тем же Бодулом, рухнул на искусственный газон тюменского стадиона. Судья усмотрел в эпизоде нарушение правил и показал на точку. С 11 метров безжалостно точен оказался Эрнандес — первый его гол в ЦСКА, и первый гол армейцев в новом сезоне РПЛ — 1:1!

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Ближе к концу встречи «Енисей» все же прижался к своим воротам, обороняя хотя бы ничью. То ли психология андердога сработала, то ли замены ЦСКА все же дали о себе знать. Но забить армейцам второй мяч так и не удалось.

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Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
11.08.2018, 16:30 Зрители: 11209 основной раунд: 3-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Виктор Гончаренко
Голы
58′ Михаил Костюков (Д. Бодул) 77
11 Абель Эрнандес 79′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
51′ Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
Дарко Бодул 9
23′ Петар Занев 33
Энис Гавазай 70
64′ 72′ Али Гаджибеков 63
Алексей Грицаенко 13
62′ Михаил Костюков 77
Артур Саркисов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
25 Кристиян Бистрович
29 Яка Бийол
14 Кирилл Набабкин 50′
3 Никита Чернов 65′
77 Ильзат Ахметов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
75 Тимур Жамалетдинов 58′
11 Абель Эрнандес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
9 Фолы 15
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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