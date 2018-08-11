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19:19 (мск), источник: Чемпионат.com

Хусаинов: Пенальти в ворота «Енисея» — это дно судейского корпуса

Бывший арбитр российской Премьер-лиги Сергей Хусаинов разобрал судейские решения в матче третьего тура РПЛ между «Енисеем» и московским ЦСКА (1:1).

«В эпизоде, когда «Енисею» не засчитали гол, офсайда не было. Гол, конечно, надо было засчитывать. В моменте с жёлтой карточкой Гаджибекову судья правильно разобрался. Удаления там не было. Нельзя говорить, что Чалов, если бы не фол, выбегал один на один. Момент был на фланге, а не по центру, и, если прогнозировать дальнейшие действия, там могли подстраховать.

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Ну, а пенальти в ворота «Енисея»… Такие пенальти — даже не ниже плинтуса. Это дно! Дно судейского корпуса. Этот эпизод характеризует уровень квалификации Романа Галимова. Смотрел многие матчи с его участием, и он в каждой игре что-то вытворяет. Попробовал бы он поставить такой пенальти в ворота ЦСКА, «Спартака» или «Зенита». Если такой пенальти поставили бы в ворота питерского клуба, «Аврора» на следующий день уже стояла бы в Москве и орудия были бы направлены в сторону «Дома футбола», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.

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Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
11.08.2018, 16:30 Зрители: 11209 основной раунд: 3-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Виктор Гончаренко
Голы
58′ Михаил Костюков (Д. Бодул) 77
11 Абель Эрнандес 79′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
51′ Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
Дарко Бодул 9
23′ Петар Занев 33
Энис Гавазай 70
64′ 72′ Али Гаджибеков 63
Алексей Грицаенко 13
62′ Михаил Костюков 77
Артур Саркисов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
25 Кристиян Бистрович
29 Яка Бийол
14 Кирилл Набабкин 50′
3 Никита Чернов 65′
77 Ильзат Ахметов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
75 Тимур Жамалетдинов 58′
11 Абель Эрнандес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
9 Фолы 15
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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Вошел в игру
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