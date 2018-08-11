Хусаинов: Пенальти в ворота «Енисея» — это дно судейского корпуса

«В эпизоде, когда «Енисею» не засчитали гол, офсайда не было. Гол, конечно, надо было засчитывать. В моменте с жёлтой карточкой Гаджибекову судья правильно разобрался. Удаления там не было. Нельзя говорить, что Чалов, если бы не фол, выбегал один на один. Момент был на фланге, а не по центру, и, если прогнозировать дальнейшие действия, там могли подстраховать.

Ну, а пенальти в ворота «Енисея»… Такие пенальти — даже не ниже плинтуса. Это дно! Дно судейского корпуса. Этот эпизод характеризует уровень квалификации Романа Галимова. Смотрел многие матчи с его участием, и он в каждой игре что-то вытворяет. Попробовал бы он поставить такой пенальти в ворота ЦСКА, «Спартака» или «Зенита». Если такой пенальти поставили бы в ворота питерского клуба, «Аврора» на следующий день уже стояла бы в Москве и орудия были бы направлены в сторону «Дома футбола», — сказал Хусаинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Гавриковым.