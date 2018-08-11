Президент «Анжи» заявил, что долги клуба выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день

— Сказать вам, что у нас есть бюджет, я не могу, — сказал Адиев. Сказать, что из-за бюджета мы завтра снимаемся — абсолютно неправильно. Вопрос сейчас стоит очень остро.

Долги выросли до 248 миллионов рублей и растут каждый день. При этом мы должны ежедневно обеспечивать жизнедеятельность команды. В клубе, включая академию, работают 96 человек. Им необходимо платить зарплату, а также за них надо платить налоги. Постоянно требуется обеспечивать проезд, питание, экипировку и медицину. На это уходит 44 миллиона рублей в месяц.