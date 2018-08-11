«Ростов» — «Крылья Советов». Стартовые составы
Тренерские штабы «Ростова» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.
Тренерские штабы «Ростова» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.
«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Калачёв, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.
«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Яковлев, Соболев.
Матч между командами состоится в