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21:02 (мск), источник: Советский спорт

«Ростов» — «Крылья Советов». Стартовые составы

Тренерские штабы «Ростова» и «Крыльев Советов» определились со стартовыми составами на матч третьего тура РПЛ.

«Ростов»: Абаев, Паршивлюк, Сигурдссон, Ингасон, Вилюш, Гацкан, Ионов, Калачёв, Гулиев, Скопинцев, Сигурдарсон.

«Крылья Советов»: Конюхов, Полуяхтов, Бурлак, Чичерин, Зотов, Надсон, Ткачук, Башкиров, Чочиев, Яковлев, Соболев.

Матч между командами состоится в Ростове-на-Дону в в 21:30 мск.

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