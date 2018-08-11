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21:06 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики «Спартака» намекнули «Анжи» на ФНЛ

Болельщики «Спартака» после гола Зе Луиша, который открыл счет во втором тайме домашнего матча 3-го тура премьер-лиги с «Анжи», вывесили обращенный к гостям баннер.

Источник: Спорт-Экспресс

«Мы знаем, что вы сделали этим летом», — гласит надпись. Видна и эмблема ФНЛ. Вероятно, это намек на то, что клуб, который по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, остался в премьер-лиге только благодаря тому, что «Амкар» прекратил существование.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
11.08.2018, 19:00 Зрители: 27856 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Магомед Адиев
Голы
70′ Мендеш Андраде Зе Луиш (К. Промес, Д. Комбаров) 9
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Георгий Джикия 14
Александр Ташаев 88
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Роман Зобнин 47
56′ Николай Рассказов 92
Александр Самедов 19
65′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
75′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Ивелин Попов 71
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 90+2′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 45+2′ 68′
25 Иван Новосельцев
20 Мохаммед Рабиу 25′
9 Андрес Понсе 49′
10 Адлан Кацаев 72′
3 Игорь Удалый
13 Роланд Гиголаев 74′
6 Иван Маркелов
17 Игорь Чайковский 84′ 53′
29 Гаэль Белла Ондуа
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 0
8 Удары в створ 0
12 Угловые 0
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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