Болельщики «Спартака» намекнули «Анжи» на ФНЛ

«Мы знаем, что вы сделали этим летом», — гласит надпись. Видна и эмблема ФНЛ. Вероятно, это намек на то, что клуб, который по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, остался в премьер-лиге только благодаря тому, что «Амкар» прекратил существование.