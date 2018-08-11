Болельщики «Спартака» намекнули «Анжи» на ФНЛ
Болельщики «Спартака» после гола Зе Луиша, который открыл счет во втором тайме домашнего матча 3-го тура
Болельщики «Спартака» после гола Зе Луиша, который открыл счет во втором тайме домашнего матча 3-го тура
«Мы знаем, что вы сделали этим летом», — гласит надпись. Видна и эмблема ФНЛ. Вероятно, это намек на то, что клуб, который по итогам прошлого сезона вылетел в ФНЛ, остался в
|Массимо Каррера
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|0
|8
|Удары в створ
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)