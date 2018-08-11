«Енисей» вручил подарок Акинфееву за пропущенный гол

«Игорь Акинфеев вошел в историю “Енисея”. Именно ему был забит первый гол клуба в российской премьер-лиге! », — говорится в сообщении красноярской команды.

«Енисей» не сообщил, какой именно подарок вручил Игорю. Стоит отметить, что в первом туре клуб подарил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе набор из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе.

ЦСКА, набрав два очка, занимает 12-е место в турнирной таблице российского первенства, «Енисей» (1) — на 15-й строчке.