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21:30 (мск), источник: Чемпионат.com

«Енисей» вручил подарок Акинфееву за пропущенный гол

Вратарь ЦСКА Игорь Акинфеев после гостевого матча третьего тура Российской Премьер-Лиги с «Енисеем» (1:1) получил подарок от красноярского клуба.

«Игорь Акинфеев вошел в историю “Енисея”. Именно ему был забит первый гол клуба в российской премьер-лиге!», — говорится в сообщении красноярской команды.

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«Енисей» не сообщил, какой именно подарок вручил Игорю. Стоит отметить, что в первом туре клуб подарил нападающему «Зенита» Артёму Дзюбе набор из иван-чая с чабрецом, кедровых шишек и орехов в одуванчиковом сиропе.

ЦСКА, набрав два очка, занимает 12-е место в турнирной таблице российского первенства, «Енисей» (1) — на 15-й строчке.

«Армейцы» в следующем матче Премьер-Лиги на своём поле сыграют с тульским «Арсеналом» (18 августа), красноярский клуб в гостях встретится с «Ростовом» (19 августа).

Енисей 1:1
Первый тайм: 0:0
ЦСКА
11.08.2018, 16:30 Зрители: 11209 основной раунд: 3-й тур Геолог
Главные тренеры
Дмитрий Аленичев Виктор Гончаренко
Голы
58′ Михаил Костюков (Д. Бодул) 77
11 Абель Эрнандес 79′
Составы
Давид Юрченко (к) 55
Дмитрий Ятченко 3
Валерий Кичин 2
Раде Дугалич 26
Павел Комолов 5
51′ Фегор Огуде 8
Азим Фатуллаев 15
Дарко Бодул 9
23′ Петар Занев 33
Энис Гавазай 70
64′ 72′ Али Гаджибеков 63
Алексей Грицаенко 13
62′ Михаил Костюков 77
Артур Саркисов 11
35 Игорь Акинфеев (к)
2 Мариу Фернандес
42 Георгий Щенников
23 Хердур Магнуссон
50 Родриго Бекао
25 Кристиян Бистрович
29 Яка Бийол
14 Кирилл Набабкин 50′
3 Никита Чернов 65′
77 Ильзат Ахметов
9 Федор Чалов 83′
15 Дмитрий Ефремов
75 Тимур Жамалетдинов 58′
11 Абель Эрнандес
Статистика
2 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 1
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
2 Удары в створ 3
1 Штанги, перекладины 0
1 Угловые 3
9 Фолы 15
5 Офсайды 2
Судьи
Главный судья Роман Галимов (Улан-Удэ, Россия)
Боковой судья Алексей Стипиди (Краснодар, Россия)
Боковой судья Арам Петросян (Бронницы, Россия)
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Вторая желтая карточка
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