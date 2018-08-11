«Спартак» в третьем туре РПЛ победил «Анжи», доигрывавший матч вдевятером

Единственный гол в матче на 70-й минуте забил форвард хозяев Зе Луиш из Кабо-Верде. На 49-й минуте за грубую игру был удален венесуэльский полузащитник гостей Андрес Понсе. На 68-й минуте защитник «Енисея» Дмитрий Белоруков получил вторую желтую карточку и также был удален с поля.

Полный матч провел защитник «Спартака» Георгий Джикия. Футболист провел первую официальную игру с января 2018 года, когда он получил травму колена.

«Спартак» набрал семь очков в трех матчах и вышел на первое место в таблице РПЛ. «Зенит» (6), «Ростов» (6), «Уфа» (4), «Рубин» (4) свои матчи третьего тура еще не сыграли. «Анжи» с тремя очками занимает девятое место.