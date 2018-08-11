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21:23 (мск), источник: Sport24

Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев. «Анжи» доигрывал вдевятером

Очень нервный матч в Тушино.

Источник: РИА "Новости"

После поражения от ПАОК Массимо Каррера поменял полсостава: минус Ещенко, Боккетти, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Адриано. Плюс — Джикия, Рассказов, Ташаев, Ханни, Глушаков, Зе Луиш.

Во время загрузки произошла ошибка.

У «Анжи» по-прежнему все плохо с деньгами: долг команды вырос до 248 миллионов рублей, а молодежная команда добирается на матчи на автобусе.

Иван Новосельцев дебютировал за «Анжи». Летом защитник был арендован у «Зенита», а последний раз выходил на поле в составе тульского «Арсенала» (тоже аренда). В перерыве Новосельцев идеально описал первый тайм: «Хочется хоть немного повладеть мячом. Практически без мяча играем. Стараемся сдержать “Спартак”. Может быть, получится что-то впереди — выбежать как-нибудь. Пока получается сдерживать, тьфу-тьфу-тьфу».

Сдерживать «Спартак» получалось до 70-й минуты, пока Зе Луиш не вколотил мяч головой с навеса Промеса. Это его первый мяч в РПЛ за 9 месяцев. Последний раз Зе Луиш забивал «Краснодару» 18 ноября 2017 года.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Анжи» доигрывал матч вдевятером. На 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, а прямо перед голом Зе Луиша удалился Белоруков.

«Спартак» набрал 7 очков и возглавил таблицу РПЛ.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
11.08.2018, 19:00 Зрители: 27856 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Магомед Адиев
Голы
70′ Мендеш Андраде Зе Луиш (К. Промес, Д. Комбаров) 9
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Георгий Джикия 14
Александр Ташаев 88
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Роман Зобнин 47
56′ Николай Рассказов 92
Александр Самедов 19
65′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
75′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Ивелин Попов 71
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 90+2′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 45+2′ 68′
25 Иван Новосельцев
20 Мохаммед Рабиу 25′
9 Андрес Понсе 49′
10 Адлан Кацаев 72′
3 Игорь Удалый
13 Роланд Гиголаев 74′
6 Иван Маркелов
17 Игорь Чайковский 84′ 53′
29 Гаэль Белла Ондуа
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 0
8 Удары в створ 0
12 Угловые 0
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
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