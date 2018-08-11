Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев. «Анжи» доигрывал вдевятером

Источник: РИА "Новости"

После поражения от ПАОК Массимо Каррера поменял полсостава: минус Ещенко, Боккетти, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Адриано. Плюс — Джикия, Рассказов, Ташаев, Ханни, Глушаков, Зе Луиш.

У «Анжи» по-прежнему все плохо с деньгами: долг команды вырос до 248 миллионов рублей, а молодежная команда добирается на матчи на автобусе.

Иван Новосельцев дебютировал за «Анжи». Летом защитник был арендован у «Зенита», а последний раз выходил на поле в составе тульского «Арсенала» (тоже аренда). В перерыве Новосельцев идеально описал первый тайм: «Хочется хоть немного повладеть мячом. Практически без мяча играем. Стараемся сдержать “Спартак”. Может быть, получится что-то впереди — выбежать как-нибудь. Пока получается сдерживать, тьфу-тьфу-тьфу».

Сдерживать «Спартак» получалось до 70-й минуты, пока Зе Луиш не вколотил мяч головой с навеса Промеса. Это его первый мяч в РПЛ за 9 месяцев. Последний раз Зе Луиш забивал «Краснодару» 18 ноября 2017 года.

«Анжи» доигрывал матч вдевятером. На 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, а прямо перед голом Зе Луиша удалился Белоруков.