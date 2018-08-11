Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев. «Анжи» доигрывал вдевятером
Очень нервный матч в Тушино.
Очень нервный матч в Тушино.
После поражения от ПАОК Массимо Каррера поменял полсостава: минус Ещенко, Боккетти, Фернандо, Попов, Ломовицкий, Адриано. Плюс — Джикия, Рассказов, Ташаев, Ханни, Глушаков, Зе Луиш.
У «Анжи»
Иван Новосельцев дебютировал за «Анжи». Летом защитник был арендован у «Зенита», а последний раз выходил на поле в составе тульского «Арсенала» (тоже аренда). В перерыве Новосельцев идеально описал первый тайм: «Хочется хоть немного повладеть мячом. Практически без мяча играем. Стараемся сдержать “Спартак”. Может быть, получится
Сдерживать «Спартак» получалось до 70-й минуты, пока Зе Луиш не вколотил мяч головой с навеса Промеса. Это его первый мяч в РПЛ за 9 месяцев. Последний раз Зе Луиш забивал «Краснодару» 18 ноября 2017 года.
«Анжи» доигрывал матч вдевятером. На 49-й минуте прямую красную карточку получил Андрес Понсе, а прямо перед голом Зе Луиша удалился Белоруков.
«Спартак» набрал 7 очков и возглавил таблицу РПЛ.
|Массимо Каррера
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|0
|8
|Удары в створ
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)