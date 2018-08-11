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21:42 (мск), источник: ТАСС

Тренер: Два удаления сломали игру ФК «Анжи» в матче со «Спартаком»

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Удаления футболистов махачкалинского «Анжи» Андреса Понсе и Дмитрия Белорукова сломали игру команды в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака». Об этом на пресс-конференции сказал главный тренер дагестанского клуба Магомед Адиев.

«Анжи» в субботу проиграл «Спартаку» на выезде со счетом 0:1 в рамках третьего тура РПЛ. При этом дагестанцы заканчивали матч вдевятером — на 49-й минуте матча за грубую игру был удален нападающий Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

«Негативный фон отложился, учитывая эти два удаления. Понятно, что у нас игра сломалась, мы не могли претендовать на что-то большее, приходилось отбиваться. “Спартак” был фаворитом, мы это понимали, старались играть от них. У “Спартака” возникают проблемы, когда соперник компактно позиционно играет около своей штрафной. Поэтому мы не претендовали на территориальное преимущество, искали шансы в быстрых выходах из обороны в атаку», — сказал Адиев.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Анжи» был Кирилл Левников, о беседе с которым после матча рассказал главный тренер махачкалинцев.

«Надо трезво оценивать все, что происходит в команде у нас, а потом уже говорить о судейских моментах. Это самое последнее, чем я могу что-то аргументировать, пусть это останется для специалистов. Я поговорил после игры с Левниковым, это был нормальный диалог. Я попросил объяснить его решения, он мне со своей стороны объяснил», — отметил Адиев.

В активе махачкалинцев осталось три очка, команда занимает девятое место в турнирной таблице. Следующий матч чемпионата России «Анжи» проведет на своем поле против «Оренбурга» 17 августа. «Спартак», лидирующий в РПЛ с семью очками, 18 августа сыграет с «Краснодаром» на выезде.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
11.08.2018, 19:00 Зрители: 27856 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Магомед Адиев
Голы
70′ Мендеш Андраде Зе Луиш (К. Промес, Д. Комбаров) 9
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Георгий Джикия 14
Александр Ташаев 88
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Роман Зобнин 47
56′ Николай Рассказов 92
Александр Самедов 19
65′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
75′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Ивелин Попов 71
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 90+2′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 45+2′ 68′
25 Иван Новосельцев
20 Мохаммед Рабиу 25′
9 Андрес Понсе 49′
10 Адлан Кацаев 72′
3 Игорь Удалый
13 Роланд Гиголаев 74′
6 Иван Маркелов
17 Игорь Чайковский 84′ 53′
29 Гаэль Белла Ондуа
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 0
8 Удары в створ 0
12 Угловые 0
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
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Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
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Серия пенальти: реализованный пенальти
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