Тренер: Два удаления сломали игру ФК «Анжи» в матче со «Спартаком»

«Анжи» в субботу проиграл «Спартаку» на выезде со счетом 0:1 в рамках третьего тура РПЛ. При этом дагестанцы заканчивали матч вдевятером — на 49-й минуте матча за грубую игру был удален нападающий Андрес Понсе, на 68-й минуте вторую желтую карточку получил защитник Дмитрий Белоруков.

«Негативный фон отложился, учитывая эти два удаления. Понятно, что у нас игра сломалась, мы не могли претендовать на что-то большее, приходилось отбиваться. “Спартак” был фаворитом, мы это понимали, старались играть от них. У “Спартака” возникают проблемы, когда соперник компактно позиционно играет около своей штрафной. Поэтому мы не претендовали на территориальное преимущество, искали шансы в быстрых выходах из обороны в атаку», — сказал Адиев.

Главным арбитром матча «Спартак» — «Анжи» был Кирилл Левников, о беседе с которым после матча рассказал главный тренер махачкалинцев.

«Надо трезво оценивать все, что происходит в команде у нас, а потом уже говорить о судейских моментах. Это самое последнее, чем я могу что-то аргументировать, пусть это останется для специалистов. Я поговорил после игры с Левниковым, это был нормальный диалог. Я попросил объяснить его решения, он мне со своей стороны объяснил», — отметил Адиев.