Каррера: Трансфер Ерёменко не был мне навязан, это была идея Федуна
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в команду полузащитника Романа Ерёменко.
Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в команду полузащитника Романа Ерёменко.
Последним клубом финского игрока, отбывающего дисквалификацию за употребление кокаина, был ЦСКА.
«Ерёменко — талант. Это хороший игрок. Это один из любимых игроков нашего президента. Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Ерёменко снова в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли он того, чтобы находиться с нами дальше или нет.
Да, Ерёменко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь отдохнул два года. Мы должны понять, может ли Роман выступать на высоком уровне. Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший и умный парень, серьёзный. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.
Мне не навязали этот трансфер. Я его просматривал, и он мне понравился. Ерёменко — сильный игрок.
Ранее Ерёменко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА.
В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии. Новичок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за