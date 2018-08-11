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21:55 (мск), источник: Чемпионат.com

Каррера: Трансфер Ерёменко не был мне навязан, это была идея Федуна

Главный тренер «Спартака» Массимо Каррера прокомментировал переход в команду полузащитника Романа Ерёменко.

Источник: РИА "Новости"

Последним клубом финского игрока, отбывающего дисквалификацию за употребление кокаина, был ЦСКА.

«Ерёменко — талант. Это хороший игрок. Это один из любимых игроков нашего президента. Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Ерёменко снова в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли он того, чтобы находиться с нами дальше или нет.

Да, Ерёменко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь отдохнул два года. Мы должны понять, может ли Роман выступать на высоком уровне. Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший и умный парень, серьёзный. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

Мне не навязали этот трансфер. Я его просматривал, и он мне понравился. Ерёменко — сильный игрок. Кто-то разве может сказать иначе? Просто я подчёркиваю, что это была идея президента, и её превратили в позитивный вариант для нас. Потому что в конце концов президент имеет право иметь своё мнение и право на выбор. И не может иметь, а должен иметь, — передаёт слова Карреры корреспондент «Чемпионата» Дмитрий Егоров.

Ранее Ерёменко выступал за финский «Яро», итальянские «Удинезе» и «Сиену», киевское «Динамо», казанский «Рубин» и московский ЦСКА.

В активе игрока 73 матча за сборную Финляндии. Новичок «Спартака» — сын Алексея Еременко, который выступал за красно-белых во второй половине 80-х. В феврале нынешнего года спартаковцем стал младший брат Романа — Сергей.

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