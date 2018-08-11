«Хватит прибивать и так умирающие клубы!» Откровения главного тренера «Анжи»
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Спартака» (0:1) дал очень яркую и откровенную
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев после поражения от «Спартака» (0:1) дал очень яркую и откровенную
Михаил ГОНЧАРОВ
из Тушина
— Тяжело давать комментарий, — начал главный тренер «Анжи». — Негативный фон отложился в голове, учитывая два этих удаления. Понятно, что игра сразу сломалась, и уже на
В первом тайме все складывалось так, как мы хотели. К 30-й минуте мы начали выходы в атаку, перетерпев стартовый период. На второй тайм выходили с такими же мыслями: сначала будет тяжело, потом появятся шансы. Но случилось удаление, игра сломалась. А потом еще и второе. И мы были уже приговорены в этом матче.
— Нет претензий к судейству после двух удалений?
— Надо трезво оценивать все, что происходит в нашей команде, а потом обсуждать судейские моменты. В моем понимании работа арбитра — это самое последнее, о чем стоит говорить. Мне есть над чем работать внутри своей команды. А судейство пусть разбирают специалисты.
— О чем общались с Левниковым после финального свистка?
— Нормальный диалог был. Попросил его прокомментировать эпизод со второй карточкой Белорукова. Мне показалось, что был эпизод, когда Глушаков тоже сыграл прямой ногой, но ему тогда не дали желтую карточку. Один и тот же момент — разная трактовка. Но Левников сказал, что там не было прямой ноги.
Понятно, что нас сейчас вся страна списывает со счетов — тренеры, специалисты, журналисты. Мы еще не вышли на поле, а нам уже прогнозируют поражения. 0:3, 0:4, 0:5… Но такие, видимо, специалисты у нас в стране. У нас другие аргументы. И совершенно другие планы.
— Вам не кажется, что как только в российском футболе клуб начинает испытывать финансовые сложности, он сразу становится беззащитным? У «Амкара» в прошлом году забирали домашнее поле. У «Анжи» сегодня два удаления…
— Спасибо вам огромное за такой вопрос. Это очень глубокая тема, нужно быть осторожным в своих комментариях. Неправильным словом могу вызвать негатив. Но у меня есть пожелания, когда вижу, как клубы умирают. Я даже не касаюсь судейских тем. Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.
— Как вы сами считаете, дальше что? Есть ощущение, что все будет лучше?
— У меня только одно ощущение — наша республика Дагестан. То, что происходит там, меня как тренера очень сильно мотивирует. Понятно, что нам
— Президент вашего клуба Осман Кадиев после матча заявил, что шансов зацепиться за очки не было — якобы судьи удалили бы и третьего, и четвертого, если бы было нужно.
— Президент клуба имеет право выражаться так, как считает нужным. Понятно, что после двух удалений шансов у нас не было. Раз Кадиев сказал, наверное, так оно и есть. Хотя я могу массу причин найти. Люди, которые сидят рядом со мной, несколько месяцев зарплату не получают. Врачи, администраторы… Но все они выполняют свою работу. Это и есть характер! Мы выходим и играем все 90 минут. И будем продолжать это делать. Игра расставляет все по своим местам. А не
— Вы уверены, что «Анжи» доиграет сезон до конца? Или что хотя бы сыграет пять ближайших матчей?
— Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне.
…После такого откровенного диалога зал проводил Адиева аплодисментами. «Спасибо вам за такие достойные и откровенные ответы», — сказал один из журналистов.
— И вам спасибо, — ответил Адиев. — Со своей стороны хочу пожелать «Спартаку» победы над ПАОК. Эта команда из нашей страны и мы будем счастливы, если
|Массимо Каррера
|Магомед Адиев
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|0
|Желтые карточки
|5
|0
|Красные карточки
|1
|7
|Голевые моменты
|0
|17
|Удары (всего)
|0
|8
|Удары в створ
|0
|12
|Угловые
|0
|11
|Фолы
|14
|1
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
|Боковой судья
|Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
|Боковой судья
|Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)