«Хватит прибивать и так умирающие клубы!» Откровения главного тренера «Анжи»

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ

из Тушина

— Тяжело давать комментарий, — начал главный тренер «Анжи». — Негативный фон отложился в голове, учитывая два этих удаления. Понятно, что игра сразу сломалась, и уже на что-то большее мы не могли претендовать. Приходилось отбиваться. «Спартак» был фаворитом, мы понимали это, пытались от него играть. Знаем, что у красно-белых возникают большие проблемы, когда соперник играет компактно около своей штрафной. Это было заметно и по матчу с «Оренбургом», и по матчу с «Ахматом», когда я работал в тренерском штабе грозненцев.

В первом тайме все складывалось так, как мы хотели. К 30-й минуте мы начали выходы в атаку, перетерпев стартовый период. На второй тайм выходили с такими же мыслями: сначала будет тяжело, потом появятся шансы. Но случилось удаление, игра сломалась. А потом еще и второе. И мы были уже приговорены в этом матче.

— Нет претензий к судейству после двух удалений?

— Надо трезво оценивать все, что происходит в нашей команде, а потом обсуждать судейские моменты. В моем понимании работа арбитра — это самое последнее, о чем стоит говорить. Мне есть над чем работать внутри своей команды. А судейство пусть разбирают специалисты.

— О чем общались с Левниковым после финального свистка?

— Нормальный диалог был. Попросил его прокомментировать эпизод со второй карточкой Белорукова. Мне показалось, что был эпизод, когда Глушаков тоже сыграл прямой ногой, но ему тогда не дали желтую карточку. Один и тот же момент — разная трактовка. Но Левников сказал, что там не было прямой ноги.

Понятно, что нас сейчас вся страна списывает со счетов — тренеры, специалисты, журналисты. Мы еще не вышли на поле, а нам уже прогнозируют поражения. 0:3, 0:4, 0:5… Но такие, видимо, специалисты у нас в стране. У нас другие аргументы. И совершенно другие планы.

— Вам не кажется, что как только в российском футболе клуб начинает испытывать финансовые сложности, он сразу становится беззащитным? У «Амкара» в прошлом году забирали домашнее поле. У «Анжи» сегодня два удаления…

— Спасибо вам огромное за такой вопрос. Это очень глубокая тема, нужно быть осторожным в своих комментариях. Неправильным словом могу вызвать негатив. Но у меня есть пожелания, когда вижу, как клубы умирают. Я даже не касаюсь судейских тем. Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.

— Как вы сами считаете, дальше что? Есть ощущение, что все будет лучше?

— У меня только одно ощущение — наша республика Дагестан. То, что происходит там, меня как тренера очень сильно мотивирует. Понятно, что нам что-то недоплачивают, но не все в жизни аргументируется валютными знаками. В любом кафе, ресторане, селе только и обсуждается «Анжи»! И уверяю вас, процентов 80 жителей Дагестана сегодня сидело у телевизора! Люди сплотились вокруг команды. Я и мотивировал ребят перед игрой так: пока мы будем выходить на поле, будем биться за наших болельщиков, за этих олимпийских чемпионов, за правительство, которое прилагает усилия для спасения «Анжи».

— Президент вашего клуба Осман Кадиев после матча заявил, что шансов зацепиться за очки не было — якобы судьи удалили бы и третьего, и четвертого, если бы было нужно.

— Президент клуба имеет право выражаться так, как считает нужным. Понятно, что после двух удалений шансов у нас не было. Раз Кадиев сказал, наверное, так оно и есть. Хотя я могу массу причин найти. Люди, которые сидят рядом со мной, несколько месяцев зарплату не получают. Врачи, администраторы… Но все они выполняют свою работу. Это и есть характер! Мы выходим и играем все 90 минут. И будем продолжать это делать. Игра расставляет все по своим местам. А не какие-то финансы.

— Вы уверены, что «Анжи» доиграет сезон до конца? Или что хотя бы сыграет пять ближайших матчей?

— Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне.

…После такого откровенного диалога зал проводил Адиева аплодисментами. «Спасибо вам за такие достойные и откровенные ответы», — сказал один из журналистов.