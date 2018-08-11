Футболист «Спартака» Кутепов восстанавливается после повреждения паховой области

25-летний Кутепов летом выступал в составе сборной России на чемпионате мира. После начала клубного сезона защитник не появлялся на поле в составе «Спартака».
«У Кутепова в день матча [третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов] с ПАОКом был дискомфорт в паховой области. Сейчас мы лечим его», — сказал Каррера.
Матч с ПАОКом, который «Спартак» проиграл со счетом 2:3, состоялся в среду. В субботу красно-белые на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0 в рамках чемпионата России, Кутепов не вошел в заявку на эту встречу. Следующий матч московская команда проведет дома против ПАОКа во вторник.