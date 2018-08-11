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22:10 (мск), источник: ТАСС

Футболист «Спартака» Кутепов восстанавливается после повреждения паховой области

МОСКВА, 11 августа. /ТАСС/. Защитник московского «Спартака» Илья Кутепов в настоящее время восстанавливается после травмы паховой области. Об этом сообщил журналистам главный тренер столичного клуба Массимо Каррера.

25-летний Кутепов летом выступал в составе сборной России на чемпионате мира. После начала клубного сезона защитник не появлялся на поле в составе «Спартака».

«У Кутепова в день матча [третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов] с ПАОКом был дискомфорт в паховой области. Сейчас мы лечим его», — сказал Каррера.

Матч с ПАОКом, который «Спартак» проиграл со счетом 2:3, состоялся в среду. В субботу красно-белые на своем поле обыграли махачкалинский «Анжи» со счетом 1:0 в рамках чемпионата России, Кутепов не вошел в заявку на эту встречу. Следующий матч московская команда проведет дома против ПАОКа во вторник.

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