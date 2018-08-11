Футболист «Спартака» Кутепов восстанавливается после повреждения паховой области

25-летний Кутепов летом выступал в составе сборной России на чемпионате мира. После начала клубного сезона защитник не появлялся на поле в составе «Спартака».

«У Кутепова в день матча [третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов] с ПАОКом был дискомфорт в паховой области. Сейчас мы лечим его», — сказал Каррера.