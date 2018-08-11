Массимо Каррера: Приглашение Еременко — идея Федуна

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ

из Тушина

— У вас есть ощущение, что «Спартак» сегодня запросто мог бы потерять очки, если бы не два удаления у соперника? — первый вопрос главному тренеру красно-белых.

— Нет, у меня нет такого ощущения. Красные карточки игрокам «Анжи» показывали потому, что они опаздывали и фолили. Мы знали, что нам предстоит очень сложный матч. Из 90 минут примерно 50 мы провели около штрафной соперника. Для любой команды сложно забивать, когда соперник закрывается около своих ворот и просто отбрасывает мяч вперед. Мы не получили никаких контратак в свою сторону, действовали организованно. Мы сделали то, что нужно для победы. Большее — не могли. Порой бывает, что при одном голевом моменте получается забить три гола. А бывает иначе.

— Почему с поля во втором тайме ушел именно Рассказов?

— Появился Самедов, и у меня стало два игрока на правом фланге, которые могли обострять. Учитывая, что у соперника не было форварда, мы смогли пойти на это.

— Почему так долго не выходил на поле Ханни? И как оцените сегодня его действия? Правда ли, что у него есть проблемы с физикой?

— Нет, просто играют те футболисты, которые могут принести пользу в том или ином матче. Есть определенная командная организованность. Кто-то подходит для матча с одним соперником, кто-то — для игры с другим. Безусловно, сегодня Ханни действовал не совсем на своей позиции. Но он привыкает. И я уверен, что может достичь успеха на ней.

— Вы говорите, что «Спартак» создавал много моментов. Но по первым 50 минутам, когда команды играли в равных составах, откровенных голевых шансов не было…

— Сложно играть с командами, которые только обороняются! — вскипел Каррера. — Я с любым могу поспорить на эту тему. Когда девять игроков просто стоят в штрафной… Даже если ты забиваешь им, они ничего не меняют, а просто стоят в своей штрафной. Я думал, что команда, которая пропускает гол, как-то ускоряет свои действия в сторону атаки. Но «Анжи», видимо, устраивало проигрышное положение.

— Есть ли разница по сравнению с чемпионским сезоном в матчах с таким характером? Вам не кажется, что «Спартак» сдает в позиционном футболе?

— Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно с закрытыми соперниками. Вспомните матч с «Оренбургом» — вели 2:0, потом соперник сравнял, и мы забили победный только на 96-й минуте! Во многих матчах мы забивали победные голы в добавленное время. Попробуйте сами забить закрытым командам!

— Таких матчей, когда соперник обороняется вдесятером, будет еще много. Как научиться стабильнее взламывать оборону?

— Единственное, что нам нужно улучшать — это реализацию. Нужно забивать, когда есть голевой момент. В таких играх просто нужно забивать КАЖДЫЙ шанс. Только так можно что-то поменять на поле. Но самое главное создавать, создавать и создавать эти моменты.

— Глушаков сегодня играл правее и, кажется, чувствовал себя там неуютно. Приходилось убирать мяч под нерабочую левую ногу для удара. Почему отправили его именно туда?

— Мы вышли с двумя инсайдами, у нас просто нет левши на эту позицию. Глушаков и Ханни могли меняться, когда хотят. Самое главное, чтобы держали зону.

— Что происходит с Промесом?

— По-моему, когда у Квинси сегодня было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда ему трудно проявить себя. Но я никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет. Я смотрю на то, полезен он или нет. Сегодня я доволен Промесом.

— У Боккетти проблемы с ногой. А почему в заявке не было Кутепова?

— У Кутепова в день матча с ПАОК появился дискомфорт в паховой области. Мы его сейчас лечим.

— Как вам игра молодого Рассказова? И как вам вообще молодежь в начале этого сезона?

— Рассказов сделал то, что должен был сделать. Все молодые ребята могут получить шанс, когда я увижу, что они готовы.

— Зачем пригласили в команду Романа Еременко? Каким видите его роль?

— Еременко — талант. Он хороший игрок. Это один из любимых футболистов президента (Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Еременко опять в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело — за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли того, чтобы находиться с нами или нет.

Да, Еременко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь он отдохнул два года! Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший, серьезный и умный парень. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

— Вы говорите, что это идея Федуна. Значит, трансфер вам навязали?