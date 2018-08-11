Текущие события
Футбол. Премьер-лига
11.08
Ростов0
Крылья Советов1
Футбол. Зарубежный
11.08
Анже3
Ним4
Футбол. Зарубежный
11.08
Лилль3
Ренн1
Футбол. Зарубежный
11.08
Монпелье1
Дижон2
Футбол. Зарубежный
11.08
Ницца0
Реймс1
Футбол. Зарубежный
11.08
Сент-Этьен2
Генгам1
Футбол. Зарубежный
11.08
Вулверхэмптон Уондерерс2
Эвертон2
Футбол. Зарубежный
11.08
Шахтер Д4
Ворскла1
Футбол. Премьер-лига
11.08
Спартак М1
Анжи0
Футбол. Зарубежный
11.08
Нант1
Монако3
Футбол. Зарубежный
11.08
Борнмут2
Кардифф Сити0
Футбол. Зарубежный
11.08
Фулхэм0
Кристал Пэлас2
Футбол. Зарубежный
11.08
Хаддерсфилд0
Челси3
Футбол. Зарубежный
11.08
Уотфорд2
Брайтон & Хоув0
Футбол. Премьер-лига
11.08
Енисей1
ЦСКА1
Футбол. Первый дивизион
11:00
СКА-Хабаровск
Тамбов
Футбол. Первый дивизион
11:00
Луч
Армавир
Футбол. Зарубежный
11.08
Ньюкасл Юнайтед1
Тоттенхэм Хотспур2
Все события
Фоторепортажи
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15Жиго забил, Зе и Промес промолчали
11 августа, источник: Спорт-Экспресс

Массимо Каррера: Приглашение Еременко — идея Федуна

Главный тренер «Спартака» после матча с «Анжи» (1:0) еще раз подчеркнул, что всем сложно играть с закрытыми соперниками, и объяснил, зачем красно-белым Роман Еременко.

Источник: Спорт-Экспресс

Михаил ГОНЧАРОВ
из Тушина

— У вас есть ощущение, что «Спартак» сегодня запросто мог бы потерять очки, если бы не два удаления у соперника? — первый вопрос главному тренеру красно-белых.

— Нет, у меня нет такого ощущения. Красные карточки игрокам «Анжи» показывали потому, что они опаздывали и фолили. Мы знали, что нам предстоит очень сложный матч. Из 90 минут примерно 50 мы провели около штрафной соперника. Для любой команды сложно забивать, когда соперник закрывается около своих ворот и просто отбрасывает мяч вперед. Мы не получили никаких контратак в свою сторону, действовали организованно. Мы сделали то, что нужно для победы. Большее — не могли. Порой бывает, что при одном голевом моменте получается забить три гола. А бывает иначе.

— Почему с поля во втором тайме ушел именно Рассказов?

— Появился Самедов, и у меня стало два игрока на правом фланге, которые могли обострять. Учитывая, что у соперника не было форварда, мы смогли пойти на это.

— Почему так долго не выходил на поле Ханни? И как оцените сегодня его действия? Правда ли, что у него есть проблемы с физикой?

— Нет, просто играют те футболисты, которые могут принести пользу в том или ином матче. Есть определенная командная организованность. Кто-то подходит для матча с одним соперником, кто-то — для игры с другим. Безусловно, сегодня Ханни действовал не совсем на своей позиции. Но он привыкает. И я уверен, что может достичь успеха на ней.

— Вы говорите, что «Спартак» создавал много моментов. Но по первым 50 минутам, когда команды играли в равных составах, откровенных голевых шансов не было…

— Сложно играть с командами, которые только обороняются! — вскипел Каррера. — Я с любым могу поспорить на эту тему. Когда девять игроков просто стоят в штрафной… Даже если ты забиваешь им, они ничего не меняют, а просто стоят в своей штрафной. Я думал, что команда, которая пропускает гол, как-то ускоряет свои действия в сторону атаки. Но «Анжи», видимо, устраивало проигрышное положение.

— Есть ли разница по сравнению с чемпионским сезоном в матчах с таким характером? Вам не кажется, что «Спартак» сдает в позиционном футболе?

— Даже когда мы выиграли чемпионат, нам было сложно с закрытыми соперниками. Вспомните матч с «Оренбургом» — вели 2:0, потом соперник сравнял, и мы забили победный только на 96-й минуте! Во многих матчах мы забивали победные голы в добавленное время. Попробуйте сами забить закрытым командам!

— Таких матчей, когда соперник обороняется вдесятером, будет еще много. Как научиться стабильнее взламывать оборону?

— Единственное, что нам нужно улучшать — это реализацию. Нужно забивать, когда есть голевой момент. В таких играх просто нужно забивать КАЖДЫЙ шанс. Только так можно что-то поменять на поле. Но самое главное создавать, создавать и создавать эти моменты.

— Глушаков сегодня играл правее и, кажется, чувствовал себя там неуютно. Приходилось убирать мяч под нерабочую левую ногу для удара. Почему отправили его именно туда?

— Мы вышли с двумя инсайдами, у нас просто нет левши на эту позицию. Глушаков и Ханни могли меняться, когда хотят. Самое главное, чтобы держали зону.

— Что происходит с Промесом?

— По-моему, когда у Квинси сегодня было пространство, он всегда обходил соперника. Это игрок, которому нужно пространство. Бывают моменты, когда ему трудно проявить себя. Но я никогда не критикую футболиста исходя из того, забил он или нет. Я смотрю на то, полезен он или нет. Сегодня я доволен Промесом.

— У Боккетти проблемы с ногой. А почему в заявке не было Кутепова?

— У Кутепова в день матча с ПАОК появился дискомфорт в паховой области. Мы его сейчас лечим.

— Как вам игра молодого Рассказова? И как вам вообще молодежь в начале этого сезона?

— Рассказов сделал то, что должен был сделать. Все молодые ребята могут получить шанс, когда я увижу, что они готовы.

— Зачем пригласили в команду Романа Еременко? Каким видите его роль?

— Еременко — талант. Он хороший игрок. Это один из любимых футболистов президента (Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я. И теперь Еременко опять в игре. Все мы ошибаемся, но заслуживаем второй шанс. Теперь дело — за Романом. Он должен понять, что делать. А мы решим, достоин ли того, чтобы находиться с нами или нет.

Да, Еременко два года не играл. Это может оказаться минусом. Но может оказаться и плюсом. Ведь он отдохнул два года! Решили сделать ему контракт до декабря, чтобы понять, в состоянии ли он выступать на высоком уровне. Не для меня, а для самого себя. Также подчеркну, что он обученный футболист. Я познакомился с ним, мне кажется, что он хороший, серьезный и умный парень. Да, совершил ошибку, но все мы их совершаем. Не нужно его критиковать за это. Каждый должен смотреть в зеркало.

— Вы говорите, что это идея Федуна. Значит, трансфер вам навязали?

— Нет, не навязали. Я просматривал Еременко, и он мне понравился. Это сильный игрок. Кто-то разве может сказать иначе? Просто я подчеркиваю, что это была идея президента. И эту идею превратили в позитивный вариант для нас. Потому что, в конце концов, президент может иметь свое мнение и право на выбор. И не может иметь, а должен иметь.

Спартак М 1:0
Первый тайм: 0:0
Анжи
11.08.2018, 19:00 Зрители: 27856 основной раунд: 3-й тур Открытие Арена
Главные тренеры
Массимо Каррера Магомед Адиев
Голы
70′ Мендеш Андраде Зе Луиш (К. Промес, Д. Комбаров) 9
Составы
Александр Максименко 98
Дмитрий Комбаров 23
Самюэль Жиго 2
Георгий Джикия 14
Александр Ташаев 88
Квинси Промес 10
Денис Глушаков (к) 8
Роман Зобнин 47
56′ Николай Рассказов 92
Александр Самедов 19
65′ Софьян Ханни 94
де Соуза Луиз Адриану 12
75′ Мендеш Андраде Зе Луиш 9
Ивелин Попов 71
22 Юрий Дюпин
24 Константин Савичев
30 Евгений Гапон 90+2′
4 Джон Чансельор
21 Дмитрий Белоруков (к) 45+2′ 68′
25 Иван Новосельцев
20 Мохаммед Рабиу 25′
9 Андрес Понсе 49′
10 Адлан Кацаев 72′
3 Игорь Удалый
13 Роланд Гиголаев 74′
6 Иван Маркелов
17 Игорь Чайковский 84′ 52′
29 Гаэль Белла Ондуа
Статистика
0 Желтые карточки 5
0 Красные карточки 1
7 Голевые моменты 0
17 Удары (всего) 0
8 Удары в створ 0
12 Угловые 0
11 Фолы 14
1 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Кирилл Левников (Санкт-Петербург, Россия)
Боковой судья Алексей Воронцов (Ярославль, Россия)
Боковой судья Андрей Веретешкин (Санкт-Петербург, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Спартак М
НовостиМатчиСоставСтатистика
Анжи
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 ЦСКА продает еще одного игрока. И снова в Европу
У "Анжи" все плохо. Просто ужасно
ЦСКА в меньшинстве ушел от поражения в игре с «Енисеем»
Зе Луиш спас «Спартак», забив впервые за 9 месяцев
«Тоттенхэм» выиграл Международный кубок чемпионов
Жерар Пике объявил о завершении карьеры в сборной Испании
«Челси» начал сезон АПЛ разгромной победой
«Монако» без Головина стартовал с победы в чемпионате Франции
«Ростов» теряет первые очки в РПЛ. В самый неожиданный момент
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь