Денис Глушаков: Желаю Еременко проявить себя в «Спартаке»

Источник: Спорт-Экспресс

Елена ГРИГОРЬЕВСКАЯ

из Тушина

— Мы ожидали, что «Анжи» будет играть от обороны, — сказал Глушаков. — У махачкалинцев сейчас тяжелая ситуация, проблемы в команде и в регионе, в футболе. Команда потихоньку рассыпается, как и другие клубы. Я считаю, что в этом регионе должен быть футбол. А что касается игры, мы хотели быстро переводить мяч с фланга на фланг и взламывать оборону соперника, чтобы оставлять один в один Промеса или Ташаева. Мы видели, что махачкалинцы успевали перестраиваться и тренер нас просил, чтобы мы вклинивались вперед, атаковали и помогали Зе Луишу.

— Если бы не было двух удалений, «Спартак» дожал бы «Анжи»?

— Откуда я знаю. И вы тоже этого не знаете. Может, после одного удаления тоже не дожали бы, да второе помогло. Это все шутки, конечно. Нам тяжело было играть. Даже на тренировках бывают такие упражнения, когда десять против восьми играют или шесть против четырех. Тяжело забивать в любом случае. Обороняться легче, чем атаковать и забивать. Мы много атаковали, взламывали оборону соперника, но мяч не шел в ворота. Были какие-то рикошеты или еще что-то. Мы владели инициативой и хотели забить. Где-то просто удача отвернулась.

— В «Спартаке» продолжают дебютировать молодые ребята. Сегодня впервые вышел Николай Рассказов. Как оцениваете его игру?

— У нас много дебютантов. В таком матче он сыграл достойно, выполнил установку тренера. Мы всю игру атаковали. Тяжело оценивать Николая, да и неправильно с моей стороны его судить. Есть тренер, который на теоретическом занятии скажет, как сыграл Рассказов, обратит внимание на его ошибки и подскажет правильные действия.

— В матче было два удаления и много желтых карточек. Вам на поле показалось, что игра получилась жесткой?

— Нет, я этого не чувствовал, просто ребята хотели сыграть на опережении и не успевали в каких-то моментах из-за мастерства футболистов.

— Показалось, что Ханни играл в вашей тройке центральных полузащитников на одной линии с Зобниным, а вы действовали повыше. Такая задумка?

— Нет. Просто он опускался назад. Мы играли в треугольнике, Рома исполнял опорного, а мы чуть выше. В первом тайме я тоже опускался, а во втором — нет.

— У «Анжи» защитник Чансельор весь верх выиграл. Тяжело было?

— У соперников на этот матч вышли высокорослые футболисты. Все, кто играет в обороне, под метр девяносто. А у нас, кроме Зе Луиша, все ребята низенького роста, игра головой не их конек. Поэтому соперник сделал ставку на «стандарты» и верховые единоборства.

— Вернулся в строй Джикия. Он поможет «Спартаку».

— Мы одна команда. Нам каждый футболист поможет, Джикия или кто-то другой. Разницы нет. Мы — «Спартак», и у нас каждый игрок на вес золота.

— Как восприняли переход Еременко?

— Нормально воспринял. Мы знаем, как Роман играет. Правда, у него была дисквалификация. Мы еще не видели его в деле, как он тренируется, как он провел время дисквалификации, поэтому мне сложно говорить. В любом случае желаю ему удачи, и проявить себя. Никаких проблем.

— С командой он познакомился?

— Да, познакомился. Его представили. Он сказал, что соскучился по игре, хочет играть и ждал этого момента.

— Когда будет его первая тренировка с командой?

— Это лучше у руководства спросите. Я не знаю.

— Вы пропустили первый матч с ПАОК. Сейчас уже нет никаких последствий повреждения?

— Я же сегодня играл.

— Но вы говорили, что и без головы готовы играть. Может, Каррера прочитал и решил поставить.

— Вроде сегодня с головой играл. Были хорошие передачи, даже фолы зарабатывал, бил по воротам, обыгрывал. Никаких проблем нет. Осталась небольшая боль под лопаткой и все. Но это просто защемление нерва, между пятым и шестым позвонком вроде бы что-то выскочило, как мне объяснили. Но я в медицине не силен.

— «Спартак» сыграл три матча в чемпионате России, ни одного пропущенного мяча, да и моментов у у ваших ворот почти не возникало. При этом в Салониках пропустили сразу трижды. Насколько сильна разница в уровне?

— Бывают ошибки индивидуальные. При этом мы не выполнили установку тренерского штаба, из-за чего и пропустили. Но мы вели 2:0. То есть забивали. Два гола на чужом поле — это тоже хороший показатель, тем более забили их сразу. А ошибки бывают у всех. Будем анализировать. Сегодня мы думали об «Анжи», а после матча снова мысли о ПАОК. Это очень важный матч для нас, потому что хотим выступать в Лиге чемпионов. В прошлом году мы поиграли в этом турнире и почувствовали, что это такое. Матч с «Анжи» уже можно забыть, потому что лично я не получил удовлетворения от него. Да, мы заработали три очка, но понимаю, что мы должны играть лучше. И мы можем это делать. При всем уважении к «Анжи», наш состав выше на голову. Нужно побеждать и ПАОК.

— В этом межсезонье команда полностью поменяла методы физподготовки. Провела много товарищеских матчей, при этом почти не было работы в зале. Как себя ощущаете?