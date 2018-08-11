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11 августа, источник: Матч ТВ

«Ростов» теряет первые очки в чемпионате. В самый неожиданный момент

Постарались «Крылья», которых туром ранее в Самаре разгромил «Оренбург».

Источник: Матч ТВ

В двух первых матчах «Ростов» набрал шесть очков. «Крылья Советов» за этот же промежуток времени — одно, крупно проиграв недавно на своем поле новичку РПЛ «Оренбургу». Каковы шансы, что команда Валерия Карпина дома вдруг уступит самарцам?..

Хозяева дали слабину в самом конце первого тайма, чуть раньше положенного уйдя в раздевалку. Слишком уж легко защитники ростовчан позволили дважды обыграть себя Александру Соболеву, соорудившему гол-красавец.

Во время загрузки произошла ошибка.

Первый в этом сезоне забитый мяч «Крыльев» и первый пропущенный для «Ростова». Все только начинается!

Ростов 0:1
Первый тайм: 0:1
Крылья Советов
11.08.2018, 21:30 Зрители: 30986 основной раунд: 3-й тур Ростов Арена
Главные тренеры
Валерий Карпин Андрей Тихонов
Голы
7 Александр Соболев 45+2′
Составы
Илья Абаев 31
Сергей Паршивлюк 4
Мацей Вилюш 3
Рагнар Сигурдссон 6
Сверрир Ингасон 15
Аяз Гулиев 8
Бьорн Сигурдарсон 9
48′ Александр Гацкан (к) 84
66′ Алексей Ионов 11
Александр Зуев 10
75′ Дмитрий Скопинцев 77
Резиуан Мирзов 22
89′ Тимофей Калачев 2
Элдор Шомуродов 14
14 Евгений Конюхов (к)
15 Георгий Зотов
2 Владимир Полуяхтов
44 Никита Чичерин
90 Тарас Бурлак
4 Евгений Башкиров
7 Александр Соболев
91 Павел Яковлев
6 Жозе Феррейра Надсон 42′
10 Азер Алиев
9 Алан Чочиев 82′
64 Олег Ланин
31 Денис Ткачук 90′
17 Михаил Тихонов
Статистика
1 Желтые карточки 0
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 1
6 Удары (всего) 6
4 Удары в створ 3
6 Угловые 1
10 Фолы 7
0 Офсайды 1
Судьи
Главный судья Сергей Карасев (Москва, Россия)
Боковой судья Тихон Калугин (Москва, Россия)
Боковой судья Игорь Демешко (Химки, Россия)
Обозначения
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Вошел в игру
Желтая карточка
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Вторая желтая карточка
(к)
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