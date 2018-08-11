«Ростов» теряет первые очки в чемпионате. В самый неожиданный момент
Постарались «Крылья», которых туром ранее в Самаре разгромил «Оренбург».
Постарались «Крылья», которых туром ранее в Самаре разгромил «Оренбург».
В двух первых матчах «Ростов» набрал шесть очков. «Крылья Советов» за этот же промежуток времени — одно, крупно проиграв недавно на своем поле новичку РПЛ «Оренбургу». Каковы шансы, что команда Валерия Карпина дома вдруг уступит самарцам?..
Хозяева дали слабину в самом конце первого тайма, чуть раньше положенного уйдя в раздевалку. Слишком уж легко защитники ростовчан позволили дважды обыграть себя Александру Соболеву, соорудившему
Первый в этом сезоне забитый мяч «Крыльев» и первый пропущенный для «Ростова». Все только начинается!
|Ростов
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Валерий Карпин
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)