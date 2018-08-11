«Ростов» теряет первые очки в чемпионате. В самый неожиданный момент

Источник: Матч ТВ

В двух первых матчах «Ростов» набрал шесть очков. «Крылья Советов» за этот же промежуток времени — одно, крупно проиграв недавно на своем поле новичку РПЛ «Оренбургу». Каковы шансы, что команда Валерия Карпина дома вдруг уступит самарцам?..

Хозяева дали слабину в самом конце первого тайма, чуть раньше положенного уйдя в раздевалку. Слишком уж легко защитники ростовчан позволили дважды обыграть себя Александру Соболеву, соорудившему гол-красавец.