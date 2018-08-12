Голкипер «Анжи» Дюпин: Иногда на выезде обеда нет, едим бутерброды с майонезом

«Пришёл новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали всё, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолёте есть», — сказал Дюпин в эфире программы «Все на матч».