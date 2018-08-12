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14:06 (мск), источник: Чемпионат.com

Голкипер «Анжи» Дюпин: Иногда на выезде обеда нет, едим бутерброды с майонезом

Голкипер «Анжи» Юрий Дюпин рассказал о сложной финансовой ситуации в команде.

Источник: РИА "Новости"

«Пришёл новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали всё, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолёте есть», — сказал Дюпин в эфире программы «Все на матч».

Напомним, в прошедшем вчера матче 3-го тура РПЛ «Спартак» — «Анжи» (1:0) в начале второго тайма махачкалинская команда осталась в меньшинстве — прямую красную карточку получил Андрес Понсе. На 68-й минуте «Анжи» лишился ещё одного игрока — арбитр показал Дмитрию Белорукову вторую жёлтую карточку. Через две минуты «Спартак» сумел воспользоваться численным большинством — Квинси Промес навесил во вратарскую, Зе Луиш выиграл борьбу и головой переправил мяч в дальний угол.

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