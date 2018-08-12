Андрей Тихонов: Для меня не принципиальны матчи со «Спартаком» и Карпиным

Источник: Спорт-Экспресс

Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО

из Ростова-на-Дону

— Каков был план на игру? — вопрос Тихонову.

— Мы знали что «Ростов» играет агрессивно, в быстрые атаки, и предпочитает действовать от обороны. В команде качественные игроки, из сборных. Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной. Так и произошло. Разобрали соперника и сыграли как могли. Рад за Соболева, которые забил невероятный гол.

— Как вы внушили команде спокойствие, с которым она провела второй тайм?

— Ребята молодцы, выжали максимум из нашего нынешнего состояния. Я фактически не могу варьировать состав, у нас всего 3−4 игрока на замене, один из которых вышел играть на уколах. Не думайте, что мы тянули время — это реальные травмы, у Соболева например губа пробита, у многих сводило ноги.

— В прошлом туре вы пропустили 3 мяча. Не было мысли поставить Рыжикова, или он еще не готов?

— Сергей готовится. Он пропустил много времени. У нас есть тренеры вратарей, которые решают, кто будет играть в воротах.

Еще хочу сказать вот о чем. Неприятно, когда по телевидению уже после второго тура говорят что мы стоим на вылет. Этот человек не слишком много для футбола сделал, чтобы делать такие заявления. Я донес это высказывание до ребят, и возможно это сыграло свою роль. Хотя «Ростов» действовал во втором тайме лучше и агрессивнее, мы сыграли по результату и удержали его.

— Была ли принципиальной для вас встреча с Карпиным?

— Хочу пожелать удачи Валерию Георгиевичу и «Ростову». Интересная команда и не зря лидировала до этого тура. У меня очень хорошие отношения с Валерием Георгиевичем. Да, меня выгоняли из «Спартака», но матчи с этим клубом не принципиальны для меня. Равно как и сегодняшняя игра. Каждый матч — будь то «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и кто еще угодно — это отдельная игра. Она важна сама по себе. Это праздник и для футболистов, и для болельщиков, и так оно и должно оставаться.

Валерий КАРПИН: «ДУМАЛИ ПОБЕДИТЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ»

Главный тренер «Ростова» заявил, что его претензии к своей команде ограничиваются первым таймом.

— Бывают проигранные матчи, когда тренер говорит, что ему не в чем упрекнуть команду. Такой ли случай сегодня? — вопрос Карпину.

— После проигранного матча всегда есть претензии и к себе, и к игрокам. Может, не по второму тайму, но по первому точно. Академично вышли, думали, видимо, победить малой кровью.

— Предупреждали ли вы команду о такой опасности?

— А как вы думаете? Конечно.

— То есть команда не выдержала удара медными трубами? Всю неделю везде рассказывали, какой крутой «Ростов», а получилась вот такая игра…

— Какая — «такая»? Нормальная игра была. Забили бы — говорили бы, что все по-прежнему круто. По второму тайму к команде претензий нет, просто не залетело.

— Была ли недооценка соперника?

-. Недооценки не вижу. Были проблемы вскрытия такой обороны, какую выстроили «Крылья». Сегодня это не получилось.

— Почему не было Юсупова, и повлияло ли его отсутствие на исход матча?

— У него травма. Повлияло или нет — нет смысла уже говорить. Выиграли бы — сказали бы что, мол, не повлияло. Хотя заменивший его Гулиев даже приз лучшему игроку матча получил (имеется в виду приз Ростовской областной федерации футбола лучшему игроку в составе «Ростова». — Прим. Ю. П.).

— Очевидно, что команде нужна свежая кровь в атаке. С вами уже неделю тренируется конголезский нападающий Шибамба. Планируется ли его подписать?

— Это вопрос к клубу, а не ко мне.

— Но вас как тренера он устраивает?