Андрей Тихонов: Для меня не принципиальны матчи со «Спартаком» и Карпиным
Главный тренер «Крыльев Советов» после матча с «Ростовом» заявил, что у него нет особого отношения к играм против
Главный тренер «Крыльев Советов» после матча с «Ростовом» заявил, что у него нет особого отношения к играм против
Юрий ПЛОХОТНИЧЕНКО
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— Каков был план на игру? — вопрос Тихонову.
— Мы знали что «Ростов» играет агрессивно, в быстрые атаки, и предпочитает действовать от обороны. В команде качественные игроки, из сборных. Мы понимали, что не сильнее «Ростова», но можем взять самоотдачей, коллективом и дисциплиной. Так и произошло. Разобрали соперника и сыграли как могли. Рад за Соболева, которые забил невероятный гол.
— Как вы внушили команде спокойствие, с которым она провела второй тайм?
— Ребята молодцы, выжали максимум из нашего нынешнего состояния. Я фактически не могу варьировать состав, у нас всего 3−4 игрока на замене, один из которых вышел играть на уколах. Не думайте, что мы тянули время — это реальные травмы, у Соболева например губа пробита, у многих сводило ноги.
— В прошлом туре вы пропустили 3 мяча. Не было мысли поставить Рыжикова, или он еще не готов?
— Сергей готовится. Он пропустил много времени. У нас есть тренеры вратарей, которые решают, кто будет играть в воротах.
Еще хочу сказать вот о чем. Неприятно, когда по телевидению уже после второго тура говорят что мы стоим на вылет. Этот человек не слишком много для футбола сделал, чтобы делать такие заявления. Я донес это высказывание до ребят, и возможно это сыграло свою роль. Хотя «Ростов» действовал во втором тайме лучше и агрессивнее, мы сыграли по результату и удержали его.
— Была ли принципиальной для вас встреча с Карпиным?
— Хочу пожелать удачи Валерию Георгиевичу и «Ростову». Интересная команда и не зря лидировала до этого тура. У меня очень хорошие отношения с Валерием Георгиевичем. Да, меня выгоняли из «Спартака», но матчи с этим клубом не принципиальны для меня. Равно как и сегодняшняя игра. Каждый матч — будь то «Ростов», «Локомотив», ЦСКА, «Спартак» и кто еще угодно — это отдельная игра. Она важна сама по себе. Это праздник и для футболистов, и для болельщиков, и так оно и должно оставаться.
Валерий КАРПИН: «ДУМАЛИ ПОБЕДИТЬ МАЛОЙ КРОВЬЮ»
Главный тренер «Ростова» заявил, что его претензии к своей команде ограничиваются первым таймом.
— Бывают проигранные матчи, когда тренер говорит, что ему не в чем упрекнуть команду. Такой ли случай сегодня? — вопрос Карпину.
— После проигранного матча всегда есть претензии и к себе, и к игрокам. Может, не по второму тайму, но по первому точно. Академично вышли, думали, видимо, победить малой кровью.
— Предупреждали ли вы команду о такой опасности?
— А как вы думаете? Конечно.
— То есть команда не выдержала удара медными трубами? Всю неделю везде рассказывали, какой крутой «Ростов», а получилась вот такая игра…
— Какая — «такая»? Нормальная игра была. Забили бы — говорили бы, что все
— Была ли недооценка соперника?
-. Недооценки не вижу. Были проблемы вскрытия такой обороны, какую выстроили «Крылья». Сегодня это не получилось.
— Почему не было Юсупова, и повлияло ли его отсутствие на исход матча?
— У него травма. Повлияло или нет — нет смысла уже говорить. Выиграли бы — сказали бы что, мол, не повлияло. Хотя заменивший его Гулиев даже приз лучшему игроку матча получил (имеется в виду приз Ростовской областной федерации футбола лучшему игроку в составе «Ростова». — Прим. Ю. П.).
— Очевидно, что команде нужна свежая кровь в атаке. С вами уже неделю тренируется конголезский нападающий Шибамба. Планируется ли его подписать?
— Это вопрос к клубу, а не ко мне.
— Но вас как тренера он устраивает?
Вместо ответа Карпин развел руками и направился к выходу.
|Ростов
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0:1
Первый тайм: 0:1
|Крылья Советов
|Валерий Карпин
|Андрей Тихонов
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|1
|Желтые карточки
|0
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|1
|6
|Удары (всего)
|6
|4
|Удары в створ
|3
|6
|Угловые
|1
|10
|Фолы
|7
|0
|Офсайды
|1
|Главный судья
|Сергей Карасев (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Тихон Калугин (Москва, Россия)
|Боковой судья
|Игорь Демешко (Химки, Россия)