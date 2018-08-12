«Галатасарай» хочет Дзюбу, трансфер Лаксальта в «Зенит» может сорваться. Трансферы и слухи дня
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Источник:Sport24
Главное в РПЛ
«Галатасарай» заинтересовался Артемом Дзюбой. По информации турецких медиа, представитель Дзюбы был приглашен на переговоры в Стамбул. Источник отмечает, что также не исключен вариант с переходом форварда «Зенита» в «Бешикташ». «Галатасарай» — действующий чемпион Турции. Его тренирует Фатих Терим, а форвард команды Бафетимби Гомис стал лучшим бомбардиром в прошлом сезоне (29 голов в 33 матчах). Ранее сообщалось, что «Бордо» намерен арендовать Дзюбу до конца сезона.
Главная проблема с трансфером Дзюбы в «Галатасарай» — финансовый фэйр-плей. Турецкий клуб не сможет купить 29-летнего нападающего из-за санкций УЕФА (в июне «Галатасарай» был оштрафован на 6 млн евро за нарушение ФФП), если не продаст кого-то из игроков.
В то же время «Зенит» сам нашел усиление в Турции — Жозефа Соузу. Петербуржцы запросили у «Фенербахче» официальное разрешение на переговоры с бразильским полузащитником. Контракт Соузы рассчитан до конца сезона-2018/19. Зарплата — 2,7 млн евро в год. «Фенербахче» рассчитывает получить за переход бразильца не менее 9 млн евро. Ранее стало известно, что турецкий клуб также планирует избавиться от Матье Вальбуэна.
«Торино» хочет продать Ляича «Спартаку». По информации Tuttosport, игроком также интересуются «Бешикташ», «Спартак» и «Марсель». «Торино» хочет заработать на Ляиче 15 млн евро, чтобы вложить их в покупку Симоне Дзадзы из «Валенсии».
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Трансфер Лаксальта в «Зенит» может сорваться. Calciomercato утверждает, что клубы не могут договориться по сумме сделки: «Зенит» предлагает 10+2 млн евро, «Дженоа» хочет 18+2 млн.
Что в Европе
«Севилья» подтвердила желание Нзонзи сменить команду. «Это правда, что Нзонзи хочет уйти, но у него все еще есть два года контракта. Чтобы его трансфер состоялся, мы должны получить соответствующее предложение. В противном случае он останется здесь еще на два года и будет выполнять свой контракт», — сказал спортивный директор «Севильи» Хоакин Капаррос в интервью Cadena Ser. В контракте 29-летнего футболиста есть пункт по отступным в размере 40 миллионов евро. Французом интересуется «Рома».
«Милан» отдал Андре Силву в аренду «Севилье» с правом выкупа. 22-летний нападающий отыграет в Ла Лиге как минимум сезон.
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«Барселона» хочет подписать Френки де Йонга. Клуб рассматривает 21-летнего игрока «Аякса» в качестве замены для Серхио Бускетса, но в Амстердаме не планируют расставаться с Де Йонгом. «Никто из наших молодых игроков не продается, и я сказал это всем заинтересованным клубам. Дайте им поиграть за нас еще год», — сказал спортивный директор «Аякса» Марк Овермарс.
«Ницца» намерена подписать Клаудио Маркизио. Воспитанник «Ювентуса» ранее дал понять, что не будет играть за другой итальянский клуб и готов рассмотреть предложения из MLS и Китая.
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«Торино» отверг предложение «Наполи» по Белотти. Неаполитанцы предложили за игрока 30 миллионов евро и форварда Роберто Инглезе, сообщает La Stampa. Этот вариант не устроил «Торино» — клуб настаивает на 60 млн евро. Хотя в контракте Белотти прописаны отступные — 100 млн евро. Соответствующий пункт появился после того, как форвард забил 26 голов в сезоне-2016/17. В прошедшем сезоне у Андреа 13 мячей.
«МЮ» перед закрытием трансферного окна пытался купить Мбаппе. Но получил отказ от «ПСЖ», информирует Mirror. Боссы парижского клуба заявили, что Мбаппе не продается ни за какие деньги.
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Киевский «Арсенал» подписал игрока с фамилией Ебли. Кертису 21, он воспитанник «Нанси», но за карьеру так не провел за клуб ни одного матча. Он выступал за итальянский «Бари» в серии Б, а прошлый провел в Серии С в клубе «Ареццо» на правах аренды (23 матча, 1 ассист). В Киеве Ебли будет играть под 78-м номером.