Скаут ЦСКА может уйти в «Ювентус». Это он нашел Головина в Калтане
Sport24 — об Андрее Мовсесьяне.
Sport24 — об Андрее Мовсесьяне.
«Ювентус» может переманить одного из скаутов ЦСКА. Calciomercato пишет, что чемпионов Италии впечатлил уровень работы Андрея Мовсесьяна, — человека, который увидел талант Головина еще в «Металлург-Кузбассе».
Андрей Мовсесьян — выпускник академии «Спартака», играл за ЦСКА в 1996—1997 годах у Тарханова и Садырина, провел 18 матчей за сборную Армении. В 29 лет выиграл турнир дублеров с «Москвой» Леонида Слуцкого. По окончании карьеры Мовсесьяна не взяли в селекционный отдел «Спартака» при Дмитрие Попове, а в ЦСКА он понравился спортивному директору Антону Евменову.
Вторым, кого армейцы подписали по рекомендации Мовсесьяна, стал Александр Головин. В интервью Sports.ru скаут ЦСКА рассказывал, как это происходило шесть лет назад.
— Головина я увидел на турнире сборных регионов в Крымске, где он играл за Сибирь. Сразу позвонил в клуб: «Есть обалденный мальчик. Прилетайте. Нужно забирать его прямо отсюда. Если я ошибаюсь, можете расторгнуть мой договор». Мое преимущество было в том, что я очень хорошо знал требования Слуцкого к каждой позиции (я играл у него в «Москве»). Я четко видел:
В ЦСКА Андрей Мовсесьян занимается просмотром футболистов и в главную, и в молодежную команду. Константин Кучаев, который концовку прошлого сезона провел в основе и не попал в сборную России только
Он же просматривал нападающего Карлоса Страндберга на одном из турниров, которого ЦСКА купил у «Хеккена» за 450 тысяч евро, а в «Брюгге» продал за 1,5 миллиона.
Кроме того, Мовсесьян помогал Михаилу Галактионову в юношеской сборной России, где играли нынешние армейцы Хетаг Хосонов и Федор Чалов, а также Иван Обляков «Уфы», к которому ЦСКА проявляет интерес сейчас.
Несмотря на статус
Сейчас в юношеской команде «Ювентуса» до 19 лет играют канадец, албанец, колумбиец, чех, испанец и три португальца. Туринцы ищут талантливых тинейджеров по всему миру. Например, новичок ЦСКА Хердур Магнуссон попал в «Юве» в 18 лет, сыграв всего несколько матчей в чемпионате Исландии.
Поиск молодых талантов — как раз то, чем занимается Мовсесьян в ЦСКА. В интервью он рассказывал, как на молодежных чемпионатах мира заметил нападающих Келечи Ихеаначо (сразу перешел в «Манчестер Сити») и Антонио Санабрия (воспитанник «Барселоны»). Если скаут действительно окажется в Турине, работать там ему точно будет чуть проще. Договориться с перспективным игроком о переходе в «Ювентус» явно легче, чем в ЦСКА. И, возможно, после саги с Головиным мы наконец увидим другого русского футболиста в форме «Юве».
Данила Игнатов