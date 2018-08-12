И Смолов не помог. «Локомотив» снова не забил и проиграл «Оренбургу»
«Локомотив» неожиданно проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России.
«Локомотив» неожиданно проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России.
Команда Юрия Семина
Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе «Оренбурга».
В игре с «Оренбургом» за «Локо» дебютировал нападающий Федор Смолов, который на днях перешел в столичный клуб из «Краснодара». Он провел на поле 76 минут, отметился ударом в штангу и был заменен на Эдера.
Чемпионат России
3-й тур
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0 (0:0)
Гол: Чуканов, 90+2 (1:0).
«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин, Афонин, Бреев (Чуканов, 79), Козлов (Кулишев, 88).
«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Фернандеш, И. Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76).
Предупреждения: Ал. Миранчук, 14. Чорлука, 20. Лысов, 67. Мишкич, 77.
Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).
12 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».
|Оренбург
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Владимир Федотов
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)