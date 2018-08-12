И Смолов не помог. «Локомотив» снова не забил и проиграл «Оренбургу»

Источник: Спорт-Экспресс

Команда Юрия Семина по-прежнему не может поразить ворота соперников в новом сезоне. Железнодорожники не забивают уже четыре встречи подряд — три матча РПЛ и встреча за Суперкубок России.

Читайте также «Локомотив» представил ролик о первом дне Смолова в команде

Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе «Оренбурга».

В игре с «Оренбургом» за «Локо» дебютировал нападающий Федор Смолов, который на днях перешел в столичный клуб из «Краснодара». Он провел на поле 76 минут, отметился ударом в штангу и был заменен на Эдера.

Чемпионат России

3-й тур

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов, 90+2 (1:0).

«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин, Афонин, Бреев (Чуканов, 79), Козлов (Кулишев, 88).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Фернандеш, И. Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Ал. Миранчук, 14. Чорлука, 20. Лысов, 67. Мишкич, 77.

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).