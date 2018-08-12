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16:08 (мск), источник: Спорт-Экспресс

И Смолов не помог. «Локомотив» снова не забил и проиграл «Оренбургу»

«Локомотив» неожиданно проиграл «Оренбургу» (0:1) в матче 3-го тура чемпионата России.

Источник: Спорт-Экспресс

Команда Юрия Семина по-прежнему не может поразить ворота соперников в новом сезоне. Железнодорожники не забивают уже четыре встречи подряд — три матча РПЛ и встреча за Суперкубок России.

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Единственный мяч в самом конце встречи забил 22-летний нападающий Андреа Чуканов. Это его первый мяч в составе «Оренбурга».

В игре с «Оренбургом» за «Локо» дебютировал нападающий Федор Смолов, который на днях перешел в столичный клуб из «Краснодара». Он провел на поле 76 минут, отметился ударом в штангу и был заменен на Эдера.

Чемпионат России

3-й тур

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0 (0:0)

Гол: Чуканов, 90+2 (1:0).

«Оренбург»: Фролов, Сутормин, Сиваков, Ойеволе, Бегич, Терехов, Маляров (Мишкич, 59), Чиркин, Афонин, Бреев (Чуканов, 79), Козлов (Кулишев, 88).

«Локомотив»: Гильерме, Игнатьев, Чорлука, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Фернандеш, И. Денисов, Крыховяк, Ал. Миранчук, Ант. Миранчук (Фарфан, 73), Смолов (Эдер, 76).

Предупреждения: Ал. Миранчук, 14. Чорлука, 20. Лысов, 67. Мишкич, 77.

Судьи: ИВАНОВ. Березнев, Усачев (все — Ростов-на-Дону).

12 августа. Оренбург. Стадион «Газовик».

Оренбург 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
12.08.2018, 14:00 основной раунд: 3-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Юрий Семин
Голы
90+2′ Андреа Чуканов (А. Кулишев) 11
Составы
Евгений Фролов 91
Алексей Сутормин 19
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Адессойе Ойеволе 58
Вадим Афонин (к) 29
Григорий Чиркин 86
59′ Никита Маляров 77
77′ Даниэл Мишкич 8
79′ Сергей Бреев 23
Андреа Чуканов 11
88′ Андрей Козлов 9
Артем Кулишев 32
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
14 Ведран Чорлука 20′
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
59 Алексей Миранчук 14′
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов
31 Мачей Рыбус 46′
84 Михаил Лысов 67′
11 Антон Миранчук 73′
8 Джефферсон Фарфан
9 Федор Смолов 76′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 3
2 Угловые 10
14 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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