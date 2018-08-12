Убийственный удар в девятку, который нокаутировал «Локомотив». «Оренбург» в порядке!
«Локо» не забивает даже со Смоловым.
«Локо» не забивает даже со Смоловым.
«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть.
Наверное, не хватило
Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного.
Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.
Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили.
Мне кажется, там было чисто".
«Такая победа над чемпионом — это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.
Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный — приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно.
Победили в мой день рождения? Видимо,
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0.
Гол: Чуканов, 90+2.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов.
«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76).
|Оренбург
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1:0
Первый тайм: 0:0
|Локомотив М
|Владимир Федотов
|Юрий Семин
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|1
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|1
|Голевые моменты
|2
|6
|Удары (всего)
|12
|4
|Удары в створ
|3
|2
|Угловые
|10
|14
|Фолы
|11
|1
|Офсайды
|4
|Главный судья
|Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
|Боковой судья
|Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)