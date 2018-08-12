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6Кого взять «Локомотиву»? Все потенциальные новички
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
16:40 (мск), источник: Sport24

Убийственный удар в девятку, который нокаутировал «Локомотив». «Оренбург» в порядке!

«Локо» не забивает даже со Смоловым.

Источник: Sport24
  • К матчу с «Локомотивом» в Оренбурге открыли скульптуру в честь Юрия Семина. «Самое большое воспоминание об Оренбурге: когда мне было шесть лет, мы с мамой приехали сюда к бабушке. Была холодная зима, и мы не смогли сесть в автобус. Пришлось идти пешком — я очень замерз. Те ощущения помню до сих пор», — сказал коуч «Локомотива», который родился в Оренбурге и жил в городе три, пока семья не переехала в Орел.
Фото: ФК "Локомотив"
  • За «Локомотив» дебютировал Федор Смолов, хотя подписал контракт только в четверг и почти не тренировался. Бенедикт Хеведес, которого на этой неделе внесли в заявку «Локо» на сезон — в запасе. Основной состав «Локо» выглядел так:
Во время загрузки произошла ошибка.
  • Смолова хватило на 76 минут (самый опасный момент — попадание в штангу). Его заменил Эдер. К тому моменту на поле уже был Джефферсон Фарфан. То есть Юрий Семин задействовал всех надающих, но все, на что их хватило — гол из офсайда.
  • Через минуту после того, как лайнсмен отменил гол Фарфана, «Оренбург» убежал в атаку, и Андреа Чуканов положил самый эффектный гол воскресенья.
  • Это вторая победа «Оренбурга» в сезоне. В прошлом туре команда Владимира Федотова обыграла «Крылья Советов» (3:0).
  • «Оренбург» обошел «Зенит» и поднялся на второе место в таблице.
  • «Локомотив» пропустил впервые в сезоне и снова не забил.
  • Последний раз чемпион забивал 5 мая в золотом матче с «Зенитом», а до этого — «Динамо» 14 апреля.
  • За 9 матчей у команды Юрия Семина только 1 гол. «Локомотив» не забивает 483 минуты.
  • «Локомотив» впервые с 1996 года не может забить в трех стартовых матчах чемпионата России. В последний раз «Локомотив» стартовал в чемпионате России с трех матчей без голов в 1996 году. Тогда клуб занял итоговое 6-е место с 55 очками при разнице мячей 46−31.
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Семин: «Все, что забил «Локомотив», у нас утащили»

«Наверное, чтобы выйти на новый уровень, нужно пройти определенные трудности. Сложности у нас сегодня есть.

Наверное, не хватило где-то удачи. По сегодняшней игре к игрокам по работе — все что касалось до штрафной площади — никаких вопросов не может быть.

Единственный полумомент, который завершился голом — это ничего страшного.

Движемся дальше. Игроки набирают форму. Этот матч, который мы проиграли, на мой взгляд, сыграли лучше, чем два предыдущих.

Бывают такие периоды, когда все не идет, ничего не залетает. Но думаю, мы чистый гол опять забили. Все, что мы забиваем, у нас утащили.

Мне кажется, там было чисто".

Федотов: «Победа над «Локомотивом» почетна и полезна для становления молодых парней»

«Такая победа над чемпионом — это почетно, а также полезно для становления молодых парней, даст им толчок в развитии и будет наукой.

Очень жаркая погода, потратили много сил, контратаковали, имели хорошие моменты. Второй тайм был очень сложный — приходилось много играть без мяча, обороняться. Но мы терпели. И я благодарен ребятам, что делали все правильно.

Победили в мой день рождения? Видимо, кто-то ребятам шепнул об этом. Благодарен, что в такой день доставили много радости и эмоций нашим преданным болельщикам".

Во время загрузки произошла ошибка.

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0.

Гол: Чуканов, 90+2.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Чиркин, Бреев (Чуканов, 79), Афонин, Маляров (Мишкич, 59), Сутормин, Козлов.

«Локомотив»: Гилерме, Кверквелия, Рыбус (Лысов, 46), Чорлука, И. Денисов, Игнатьев, Ал. Миранчук, Ан. Миранчук (Фарфан, 73), Фернандеш, Крыховяк, Смолов (Эдер, 76).

Оренбург 1:0
Первый тайм: 0:0
Локомотив М
12.08.2018, 14:00 основной раунд: 3-й тур Газовик
Главные тренеры
Владимир Федотов Юрий Семин
Голы
90+2′ Андреа Чуканов (А. Кулишев) 11
Составы
Евгений Фролов 91
Алексей Сутормин 19
Сергей Терехов 13
Михаил Сиваков 3
Силвие Бегич 6
Адессойе Ойеволе 58
Вадим Афонин (к) 29
Григорий Чиркин 86
59′ Никита Маляров 77
77′ Даниэл Мишкич 8
79′ Сергей Бреев 23
Андреа Чуканов 11
88′ Андрей Козлов 9
Артем Кулишев 32
1 Маринату Алвим Гильерме
20 Владислав Игнатьев
14 Ведран Чорлука 20′
33 Соломон Кверквелия
4 Мануэл Фернандеш
59 Алексей Миранчук 14′
7 Гжегож Крыховяк
27 Игорь Денисов
31 Мачей Рыбус 46′
84 Михаил Лысов 67′
11 Антон Миранчук 73′
8 Джефферсон Фарфан
9 Федор Смолов 76′
24 Эдер
Статистика
1 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
1 Голевые моменты 2
6 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 3
2 Угловые 10
14 Фолы 11
1 Офсайды 4
Судьи
Главный судья Сергей Иванов (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Дмитрий Березнев (Ростов-на-Дону, Россия)
Боковой судья Роман Усачев (Ростов-на-Дону, Россия)
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