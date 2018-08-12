483 минуты без голов. Главные факты о сухой серии «Локомотива»
17 миллионов евро на трансферы и 0 голов.
17 миллионов евро на трансферы и 0 голов.
Последним в официальном матче за «Локо» забивал Эдер. Это был золотой гол в ворота «Зенита» 5 мая 2018 года. 99 дней назад.
В 8 последних матчах
В летнее трансферное окно «Локомотив» потратил 17 миллионов евро — больше, чем любой другой клуб РПЛ. Из них 11 миллионов ушло на нападающих: Федора Смолова (9), Рифата Жемалетдинова (1,5) и Эдера (0,5).
Ничего страшного! Самое главное, мы хорошо играем в сзади. «Локомотив» — это всегда бастион. Если свои ворота на замке — замечательно. А свои голы мы забьем!
С трех матчей без голов «Локомотив» уже начинал в сезоне-1996, тоже при Семине. Тогда железнодорожники заняли 6-е место.