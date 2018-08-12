483 минуты без голов. Главные факты о сухой серии «Локомотива»

Источник: Sport24

В новом сезоне «Локомотив» до сих пор не может забить. Команда Семина уже отдала Суперкубок ЦСКА (0:1), дважды сыграла в нулевую ничью с «Уфой» и «Спартаком» и проиграла «Оренбургу» (0:1). Это худший старт чемпиона в российской истории. В последнем туре прошлого сезона «Локо» тоже не смог забить — 0:2 в Туле.

Футбол Премьер-лига 2017/2018 Тур 29, 5.05.2018, 16:30 Локомотив М 1 Зенит 0

Последним в официальном матче за «Локо» забивал Эдер. Это был золотой гол в ворота «Зенита» 5 мая 2018 года. 99 дней назад.

В 8 последних матчах Премьер-лиги гол португальца — единственный для «Локомотива». До чемпионской игры железнодорожники не забивали «Краснодару» (0:2), «Ахмату» (0:0) и «Уфе» (0:0).

В летнее трансферное окно «Локомотив» потратил 17 миллионов евро — больше, чем любой другой клуб РПЛ. Из них 11 миллионов ушло на нападающих: Федора Смолова (9), Рифата Жемалетдинова (1,5) и Эдера (0,5).

Уже в Оренбурге «Локомотив» мог прервать сухую серию. Но судья Сергей Иванов не засчитал гол Фарфана — офсайд. «Все, что мы забиваем, у нас утащили. Мне кажется, там было чисто», — сказал Семин на послематчевой пресс-конференции.

Ничего страшного! Самое главное, мы хорошо играем в сзади. «Локомотив» — это всегда бастион. Если свои ворота на замке — замечательно. А свои голы мы забьем! Юрий Семин — после матча со «Спартаком»