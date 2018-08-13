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11:31 (мск), источник: ИА Татар-информ

«Рубин» и «Зенит» сыграют в Казани

(Казань, 13 августа, «Татар-информ»). Футбольные клубы «Рубин» и «Зенит» сыграют в Казани. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Источник: РИА "Новости"

Матч 3 тура чемпионата России среди команд Российской премьер-лиги состоится в 20.00 на стадионе «Казань Арена».

Футбол
Премьер-лига 2018/2019
Тур 3, 13.08.2018, 20:00
Рубин
-Зенит-

Первый официальный матч в Казани «Зенит» провёл ещё в 1937 году, и в той игре с местным «Динамо» одержал яркую, волевую победу со счётом 5:2. Зенитовцы и в дальнейшем вполне успешно играли в столице Татарстана. Например, именно они первыми в чемпионате России обыграли «Рубин» в Казани, да и вообще добились в гостевых встречах с главной казанской командой положительного баланса побед и поражений и положительной разницы голов. Особенно успешно «Зенит» играл на новом стадионе — «Казань-Арене», причём не только с «Рубином», но и с ЦСКА в финале Кубка России 2015/16. На данный момент беспроигрышная серия «Зенита» в Казани насчитывает 5 матчей.

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