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14:23 (мск), источник: ТАСС

РФС рассмотрит заявление «Динамо» по Ташаеву в ближайшее время

МОСКВА, 13 августа. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Палата по разрешению споров Российского футбольного союза (РФС) рассмотрит заявление, поступившее от московского «Динамо» в отношении бывшего полузащитника команды Александра Ташаева, в ближайшее время. Об этом ТАСС сообщил председатель палаты Виктор Березов.

Источник: РИА "Новости"

Зимой Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, а в середине июня Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в суд на игрока, который к тому времени написал заявление об уходе из клуба из-за нарушений при заключении этого договора.

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Согласно иску, при заключении трудового договора с футболистом были серьезно нарушены интересы владельца клуба, в том числе уменьшена сумма отступных при расторжении договора по инициативе игрока, также клуб был лишен права требования компенсации за обучение игрока в академии «Динамо». Трудовой договор с Ташаевым был заключен не на тех условиях, которые были приняты советом директоров клуба. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 августа основные слушания по иску.

«В производстве палаты по разрешению споров есть заявление от футбольного клуба “Динамо” в отношении футболиста Ташаева. Но подробности по этому делу до его окончания я не могу обнародовать. Палата рассмотрит это дело в ближайшее время», — сказал Березов.

Летом Ташаев перешел в «Спартак». В нынешнем сезоне он провел три матча за красно-белых.

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