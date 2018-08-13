Футболист разглядел в россиянах зомби
Российский нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз прокомментировал использование социальных сетей. Слова футболиста приводит «Бизнес.Online».
Российский нападающий «Рубина» Дмитрий Полоз прокомментировал использование социальных сетей. Слова футболиста приводит «Бизнес.Online».
«Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом Instagram как зомби, согласитесь», — рассказал Полоз. При этом 27-летний форвард отмечает пользу мессенджеров. WhatsApp позволяет ему общаться с одноклубниками.
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Полоз выступает за «Рубин» на правах аренды, он принадлежит петербургскому «Зениту». В этом сезоне в двух матчах российской