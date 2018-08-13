Футболист разглядел в россиянах зомби

«Я два года назад заставил жену удалиться, потому что она была погружена в телефон. Люди сегодня сидят в этом Instagram как зомби, согласитесь», — рассказал Полоз. При этом 27-летний форвард отмечает пользу мессенджеров. WhatsApp позволяет ему общаться с одноклубниками.