Отдать честь в Стамбуле: турки заберут Дзюбу в аренду

Источник: РИА "Новости"

Трансферная сага вокруг нападающего петербургского «Зенита» и сборной России по футболу Артема Дзюбы набирает новый ход. Теперь, по данным портала Posta, в услугах 29-летнего форварда заинтересован турецкий «Галатасарай». Источник сообщает, что представители самого титулованного клуба Турции уже провели переговоры с агентами футболиста, а также с руководством сине-бело-голубых, и стороны близки к заключению сделки.

Отмечается, что Дзюба может перейти в «Галатасарай» на правах аренды. В этом заинтересован главный тренер команды Фатих Терим.

К слову, желто-красные являются не единственными желающими заполучить нападающего сборной России в свои ряды. Так, конкуренцию «Галатасараю» намерен составить еще один клуб из Стамбула — «Бешикташ». Как утверждает Sporundibi.com, «черные орлы» также хотят назначить встречу с агентом Дзюбы для обсуждения возможного трансфера.

Однако турецкие СМИ сообщают, что 29-летний нападающий «Зенита» с наибольшей долей вероятности продолжит карьеру именно в «Галатасарае» и проведет в составе «львов» целый сезон в аренде.

Отмечается, что первые переговоры между клубами прошли успешно.

Новый сезон турецкой Суперлиги стартовал 10 августа. В матче первого тура действующий чемпион страны в гостях обыграл «Анкарагюджю» со счетом 3:1.

Ранее известный французский журнал France Football со ссылкой на источника опубликовал информацию об интересе к Дзюбе со стороны «Бордо». Это косвенно подтвердил и президент клуба Стефан Мартен.

«Мы хотим приобрести высокого нападающего, который играет на острие атаки. Тренер и менеджмент уже долгое время стараются найти игрока такого типа», — сказал он.

Примечательно, что руководство «Бордо» обратилось к «Зениту» с вопросом о трансфере игрока, однако сделка не осуществилась.

«Мы правда пытались приобрести Дзюбу, но ничего не вышло. Сейчас уже будет трудно. Не знаю, насколько велика вероятность его заполучить. Трудно сказать», — цитирует «Спорт-Экспресс» главного тренера «Бордо» Густаво Пойета.

За «Зенит» Дзюба выступает с 2015 года, перейдя в петербургский клуб из московского «Спартака» на правах свободного агента. На сегодняшний день 29-летний нападающий имеет в своем активе 104 сыгранных матчей в футболке сине-бело-голубых, 40 голов и 20 результативных передач.

В нынешнем сезоне чемпионата России он принял участие в двух встречах и отметился одним голом.

Контракт Дзюбы с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до 2020 года. Согласно данным известного портала transfermarkt.com, его стоимость на трансферном рынке составляет около €10 млн.

Российский форвард привлек к себе внимание европейских клубов после результативного выступления на минувшем чемпионате мира по футболу.

В составе сборной России Дзюба сыграл пять матчей, в которых он отметился тремя забитыми мячами, а также двумя голевыми передачами.

Примечательно, что изначально участие 29-летнего форварда на мундиале было под вопросом. В первой половине прошлого сезона Российской футбольной премьер-лиги (РФПЛ) Дзюба в 15 матчах за «Зенит» забил лишь один мяч, а также не имел места в стартовом составе у итальянского тренера Роберто Манчини. Для получения игровой практики нападающий зимой принял предложение тульского «Арсенала» о переходе на правах аренды.

В составе «оружейников» россиянин забил шесть мячей и отдал три результативные передачи в десяти матчах.

На чемпионате мира — 2018 сборная России вместе с Дзюбой дошла до четвертьфинала турнира, что является наивысшим достижением в новейшей истории.

В борьбе за полуфинал подопечные Станислава Черчесова уступили команде Хорватии, которая в итоге стала серебряным призером мирового первенства.