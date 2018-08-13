«Динамо» просит РФС применить спортивные санкции к бывшему игроку команды Ташаеву

«Действительно, ФК “Динамо” обратился в палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы», — сказали в пресс-службе.

Зимой Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию с выплатой компенсации. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в суд на игрока из-за нарушений при заключении нового договора, который был не в интересах владельца клуба, в том числе была уменьшена сумма отступных при расторжении контракта по инициативе игрока, также клуб был лишен права требования компенсации за обучение игрока в академии «Динамо», а само соглашение с Ташаевым было заключено не на тех условиях, которые были приняты советом директоров клуба. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 августа основные слушания по иску.