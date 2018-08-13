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16:11 (мск), источник: ТАСС

«Динамо» просит РФС применить спортивные санкции к бывшему игроку команды Ташаеву

МОСКВА, 13 августа. /ТАСС/. Московское «Динамо» просит Российский футбольный союз (РФС) наложить спортивные санкции на бывшего игрока команды Александра Ташаева и намерено отстаивать свои спортивные и финансовые интересы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в палате по разрешению споров РФС сообщили ТАСС, что заявление, поступившее от московского «Динамо» в отношении Ташаева, будет рассмотрено в ближайшее время.

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«Действительно, ФК “Динамо” обратился в палату по разрешению споров РФС с жалобой по действиям игрока Александра Ташаева. Со своей стороны клуб действовал добросовестно и был намерен продолжить отношения с Александром, предоставлял достаточно игровой практики, прилагал все усилия по формированию положительной репутации игрока. Руководствуясь регламентными условиями РФС, клуб просит наложить спортивные санкции на игрока, а в будущем намерен последовательно и настойчиво отстаивать свои спортивные и финансовые интересы», — сказали в пресс-службе.

Зимой Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба по собственному желанию с выплатой компенсации. Всероссийское физкультурно-спортивное общество «Динамо» подало в суд на игрока из-за нарушений при заключении нового договора, который был не в интересах владельца клуба, в том числе была уменьшена сумма отступных при расторжении контракта по инициативе игрока, также клуб был лишен права требования компенсации за обучение игрока в академии «Динамо», а само соглашение с Ташаевым было заключено не на тех условиях, которые были приняты советом директоров клуба. Арбитражный суд Москвы назначил на 14 августа основные слушания по иску.

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