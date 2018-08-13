«Уфа» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ

За «Уфу» с первых минут сыграют Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Ванек, Карп, Игбун.

Матч третьего тура РПЛ «Уфа» — «Краснодар» пройдет 13 августа в Уфе, начало — в 17:30 по московскому времени.