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16:50 (мск), источник: Матч ТВ

«Уфа» и «Краснодар» объявили стартовые составы на матч третьего тура РПЛ

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» на матч третьего тура РПЛ.

За «Уфу» с первых минут сыграют Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Ванек, Карп, Игбун.

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Гости начнут игру в следующем составе: Крицюк, Мартынович, Самбрано, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Игнатьев.

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Матч третьего тура РПЛ «Уфа» — «Краснодар» пройдет 13 августа в Уфе, начало — в 17:30 по московскому времени.

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