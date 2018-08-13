Объявлены стартовые составы «Уфы» и «Краснодара»
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» в матче третьего тура Российской
Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» в матче третьего тура Российской
«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Ванек, Карп, Игбун.
Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи.
«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Игнатьев.
Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жигулев, Вандерсон, Браво, Ари.
Встреча между этими командами состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 17:30 по московскому времени.