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17:44 (мск), источник: Газета.Ру

Объявлены стартовые составы «Уфы» и «Краснодара»

Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Краснодара» в матче третьего тура Российской премьер-лиги (РПЛ), пишет «Советский спорт».

Источник: РИА "Новости"

«Уфа»: Беленов, Сухов, Аликин, Пуцко, Йокич, Неделчару, Пауревич, Обляков, Ванек, Карп, Игбун.

Запасные: Шелия, Чернов, Тумасян, Живоглядов, Круговой, Дивеев, Табидзе, Засеев, Кротов, Безденежных, Сысуев, Фатаи.

«Краснодар»: Крицюк, Мартынович, Рамирес, Спайич, Мамаев, Газинский, Стоцкий, Каборе, Перейра, Классон, Игнатьев.

Запасные: Синицын, Ещенко, Шишкин, Марков, Фьолусон, Жигулев, Вандерсон, Браво, Ари.

Встреча между этими командами состоится в Уфе на стадионе «Нефтяник» в 17:30 по московскому времени.

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