«Рубин» — «Зенит»: Азмун, Бухаров и Дзюба сыграют с первых минут
«Рубин» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 3-го тура российской
«Рубин» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 3-го тура российской
Запасные: Коновалов, Акмурзин, Гранат, Устинов, Уремович, Шекари, Голдобин.
Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Чернов, Скроботов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси, Ригони.
Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 20:00 по московскому времени.
Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж).