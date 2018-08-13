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19:24 (мск), источник: Чемпионат.com

«Рубин» — «Зенит»: Азмун, Бухаров и Дзюба сыграют с первых минут

«Рубин» и «Зенит» объявили стартовые составы на матч 3-го тура российской Премьер-Лиги, который пройдёт в Казани.

Источник: РИА "Новости"
«Рубин»: Джанаев, Сорокин, Навас, Кудряшов, Флорес, Байрамян, Камболов, Могилевец, Коновалов, Азмун, Бухаров.

Запасные: Коновалов, Акмурзин, Гранат, Устинов, Уремович, Шекари, Голдобин.

«Зенит»: Лунёв, Смольников, Иванович, Мевля, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Нобоа, Шатов, Мак, Дзюба.

Запасные: Лодыгин, Кержаков, Анюков, Чернов, Скроботов, Оздоев, Ерохин, Эрнани, Краневиттер, Заболотный, Дриусси, Ригони.

Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж).

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