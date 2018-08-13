«Рубин» — «Зенит»: Азмун, Бухаров и Дзюба сыграют с первых минут

Стартовый свисток к началу игры прозвучит в 20:00 по московскому времени.

Встречу обслужит бригада арбитров во главе с Михаилом Вилковым (Нижний Новгород). Его ассистентами будут Николай Богач (Люберцы) и Константин Шаламберидзе (Москва). Резервным арбитром матча назначен Владимир Москалёв (Воронеж).