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19:52 (мск), источник: ТАСС

«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 августа. «Краснодар» одержал победу над «Уфой» со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 87-й минуте забил Вандерсон. В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.

«Краснодар» одержал вторую победу подряд в первенстве страны. Этот матч стал для команды первым после перехода нападающего Федора Смолова в московский «Локомотив». Новым капитаном «Краснодара» после ухода Смолова был назначен защитник Александр Мартынович.

Во время загрузки произошла ошибка.

В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав шесть очков, «Уфа» с четырьмя очками идет шестой.

В следующем туре «Краснодар» 18 августа примет московский «Спартак», «Уфа» 20 августа в гостях встретится со столичным «Динамо». Кроме того, «Уфа» в четверг на выезде проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Прогреса» из Люксембурга, первая встреча завершилась победой «Уфы» со счетом 2:1.

Уфа 0:1
Первый тайм: 0:0
Краснодар
13.08.2018, 17:30 Зрители: 7016 основной раунд: 3-й тур Нефтяник
Главные тренеры
Сергей Томаров Мурад Мусаев
Голы
7 Вандерсон Масиэл (В. Классон) 86′
Составы
Александр Беленов 31
Александр Сухов 33
Боян Йокич 5
Павел Аликин (к) 3
Йонуц Неделчару 27
30′ Кэтэлин Карп 8
Иван Пауревич 19
Силвестр Игбун 44
89′ Александр Пуцко 15
Кехинде Фатаи 21
68′ Иван Обляков 98
Вячеслав Кротов 57
37′ 74′ Ондржей Ванек 9
Азамат Засеев 13
1 Станислав Крицюк
89 Дмитрий Стоцкий
6 Кристиан Рамирес 35′ 90+3′
4 Александр Мартынович (к)
5 Урош Спаич
8 Юрий Газинский
77 Шарль Каборе
16 Виктор Классон
33 Маурисио Перейра 46′
7 Вандерсон Масиэл
85 Иван Игнатьев 69′
9 Арикленес да Силва Ари
17 Павел Мамаев 75′
11 Илья Жигулев
Статистика
2 Желтые карточки 2
0 Красные карточки 0
3 Голевые моменты 2
8 Удары (всего) 12
4 Удары в створ 6
3 Угловые 6
9 Фолы 7
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Алексей Матюнин (Москва, Россия)
Боковой судья Андрей Болотенков (Москва, Россия)
Боковой судья Егор Болховитин (Ленинградская область, Россия)
Обозначения
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