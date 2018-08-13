«Краснодар» обыграл «Уфу» в матче чемпионата России по футболу

Мяч на 87-й минуте забил Вандерсон. В компенсированное ко второму тайму время за вторую желтую карточку с поля был удален защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес.
«Краснодар» одержал вторую победу подряд в первенстве страны. Этот матч стал для команды первым после перехода нападающего Федора Смолова в московский «Локомотив». Новым капитаном «Краснодара» после ухода Смолова был назначен защитник Александр Мартынович.
В турнирной таблице «Краснодар» занимает четвертое место, набрав шесть очков, «Уфа» с четырьмя очками идет шестой.
В следующем туре «Краснодар» 18 августа примет московский «Спартак», «Уфа» 20 августа в гостях встретится со столичным «Динамо». Кроме того, «Уфа» в четверг на выезде проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против «Прогреса» из Люксембурга, первая встреча завершилась победой «Уфы» со счетом 2:1.