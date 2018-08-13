Экс-подрядчики стадиона «Зенита» потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» — на 2,639 млрд рублей. Даты слушаний по искам пока не назначены.

Компании пытаются взыскать с города затраты, понесённые ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.

Стадион «Санкт-Петербург» начали строить для «Зенита» в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 тысяч зрителей.