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20:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Экс-подрядчики стадиона «Зенита» потребовали от властей города 4,8 млрд рублей

Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области зарегистрировал иски двух бывших подрядчиков строительства стадиона «Санкт-Петербург» о взыскании с городского комитета по строительству 4,79 млрд рублей, сообщает «Интерфакс».

Источник: РИА "Новости"

АО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой» подало заявление с суммой требований 2,147 млрд рублей, ООО «Инжиниринговая корпорация «Трансстрой-СПб» — на 2,639 млрд рублей. Даты слушаний по искам пока не назначены.

Компании пытаются взыскать с города затраты, понесённые ими в ходе строительства стадиона на Крестовском острове, которые не были компенсированы заказчиком.

Стадион «Санкт-Петербург» начали строить для «Зенита» в 2007 году на месте стадиона имени Кирова. В связи с заявкой на ЧМ-2018 после начала строительства проект отправлялся на доработку, чтобы стадион полностью соответствовал требованиям ФИФА по вместимости и безопасности. Стадион рассчитан на 68 тысяч зрителей.

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27 февраля© Ньюстюб
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