«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Мяч на 78-й минуте забил Александр Ерохин. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Далер Кузяев. «Зенит» одержал в чемпионате страны третью победу подряд и остается единственной командой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, которая не потеряла ни одного очка.