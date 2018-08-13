«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

Мяч на 78-й минуте забил Александр Ерохин. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Далер Кузяев. «Зенит» одержал в чемпионате страны третью победу подряд и остается единственной командой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, которая не потеряла ни одного очка.
В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав девять очков, «Рубин» с четырьмя очками идет восьмым.
В следующем туре «Зенит» 19 августа примет екатеринбургский «Урал», «Рубин» 18 августа в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Кроме того, «Зенит» в четверг дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 4:0.