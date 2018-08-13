Текущие события
Футбол. Премьер-лига
20:00
Рубин0
Зенит1
Футбол. Премьер-лига
17:30
Уфа0
Краснодар1
Футбол. Еврокубки
14.08
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
14.08
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
14.08
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
14.08
Фенербахче
Бенфика
Все события
Фоторепортажи
11Еременко — в «Спартаке»: кто еще переходил из ЦСКА
8Что популярнее — футбол или хоккей? Объясняем на цифрах
22:09 (мск), источник: ТАСС

«Зенит» в меньшинстве обыграл «Рубин» в матче чемпионата России по футболу

ТАСС, 13 августа. Санкт-петербургский «Зенит» одержал победу над казанским «Рубином» со счетом 1:0 в гостевом матче третьего тура чемпионата России по футболу.

Источник: ИТАР-ТАСС

Мяч на 78-й минуте забил Александр Ерохин. На 72-й минуте за вторую желтую карточку с поля был удален полузащитник гостей Далер Кузяев. «Зенит» одержал в чемпионате страны третью победу подряд и остается единственной командой в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги, которая не потеряла ни одного очка.

В турнирной таблице «Зенит» занимает первое место, набрав девять очков, «Рубин» с четырьмя очками идет восьмым.

Во время загрузки произошла ошибка.

В следующем туре «Зенит» 19 августа примет екатеринбургский «Урал», «Рубин» 18 августа в гостях встретится с грозненским «Ахматом». Кроме того, «Зенит» в четверг дома проведет ответный матч третьего квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо», первая встреча команд завершилась победой белорусской команды со счетом 4:0.

Рубин 0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
13.08.2018, 20:00 Зрители: 23840 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Сергей Семак
Голы
21 Александр Ерохин (А. Дзюба) 78′
Составы
Сослан Джанаев 35
Хорен Байрамян 19
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
73′ Игорь Коновалов 15
Павел Могилевец 18
Руслан Камболов 88
Сердар Азмун 20
44′ 45′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 91
46′ Александр Бухаров 11
Реза Шекари 77
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович (к)
23 Миха Мевля 54′
14 Далер Кузяев 64′ 71′
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов 46′
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 86′
2 Александр Анюков
22 Артем Дзюба 84′
29 Антон Заболотный
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
Зенит
НовостиМатчиСоставСтатистика
Рубин
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Волков выходил на ринг под гимн СССР. Его ненавидела вся Америка
Нельзя сравнивать с Европой: немецкий футболист рассказал о Москве
«Краснодар» нанес «Уфе» первое поражение в чемпионате России
«Сильный специалист»: что говорят о Леониде Слуцком в Голландии
ЦСКА завершил 2017 год с убытками в 27,9 миллиона долларов
Экс-подрядчики стадиона «Зенита» требуют почти 5 млрд рублей
Полузащитник «Ливерпуля» заинтересован в переходе в ЦСКА
Фетисов назвал абсурдом исключение хоккея из программы Олимпиад
ХК ЦСКА расторг контракт с бронзовым призером чемпионата мира
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь