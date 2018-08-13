Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер

Источник: Спорт-Экспресс

ШОК ПОСЛЕ МИНСКА

«Спартак» через два дня после позорного поражения от «Санкт-Галлена» в 2013-м победил дома «Томь» (2:1). ЦСКА через два дня после позорного поражения от «Вардара» в 2003-м сыграл вничью с «Шинником» (1:1). «Локомотив» через два дня после позорного поражения от «Аполлона» в 2014-м проиграл дома «Зениту» (0:1).

Как видите, закономерности в результатах нет. Но шок от таких страшных матчей не может пройти моментально. Хотя, к примеру, летом 1997-го «Спартак», казалось, очистился от катастрофы в Кошице разгромом «КАМАЗ» (6:2). Но у красно-белых оставался в запасе ответный матч со словаками, который они провалили и вылетели из Лиги чемпионов.

У «Зенита» формально тоже есть шанс остаться в Европе. Всего-то нужно забить минскому «Динамо» четыре мяча в основное время и еще один — в дополнительное. Но веры в это почти нет, есть только умирающая последней надежда. Поэтому эмоции сейчас такие, будто «Зенит» уже закончил еврокубковую кампанию.

ВСТРЕЧА ХОРОШИХ ЗНАКОМЫХ

Если так, то сине-бело-голубым остается лишь концентрироваться на премьер-лиге. Два года назад ранний и сенсационный вылет «Спартака» из Лиги Европы от кипрского АЕК повлиял на его игру в чемпионате России. Без еврокубкового бремени красно-белые взяли золото, и это хороший пример для «Зенита».

Тем более что петербуржцев считает фаворитами сезона сам Курбан Бердыев — главный тренер «Рубина» несколько недель назад предсказал победу невской команды «с большим отрывом от всех», хотя на тот момент никто не сомневался в выходе «Зенита» в европейскую осень.

Перед встречей с сине-бело-голубыми Бердыев еще раз похвалил своего хорошего знакомого Семака и назвал его самым перспективным тренером с большим будущим. Если у Сергея Богдановича действительно большое будущее, то он должен был выправить ситуацию и верно настроить команду на бой в Казани. Да, «Рубин» не побеждал «Зенит» уже пять лет, но это не значит, что к главному клубу Татарстана можно относиться легко.

ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ БЕРДЫЕВА

Семак вернул в основу Дзюбу, Мака и Паредеса, которые даже не летали в Минск, но продолжил пресыщать среднюю линию творческими игроками. Вместе с Паредесом в центре поля снова вышли Кузяев и Нобоа, что влияло на надежность зоны подбора — аргентинская звезда опять не успевала (или не хотела) зачищать тылы, так что его партнерам приходилось выполнять удвоенный объем работы. При этом впереди у «Зенита» тоже мало что клеилось: центральные защитники «Рубина» выдвигались вперед и вынуждали гостей перемещать вектор на бровки. А фланговая игра на старте сезона у «Зенита» неэффективна — у Смольникова и Набиуллина подачи и прострелы почти не получаются.

Бердыев был вынужден перекраивать схему из-за того, что Полоз и Цаллагов по условиям арендных соглашений не могли играть с «Зенитом». При этом тренер «Рубина» поставил на правый фланг обороны левоногого Кудряшова, хотя мы привыкли видеть его либо на другом краю, либо в центре.

Обе команды отказались от высокого прессинга, и из-за этого ритм игры был невысок. Правда, темп мог взлететь с первой же минуты, если бы арбитр Михаил Вилков назначил пенальти за фол Чико Флореса на Дзюбе — форвард получил удар по левой ноге, но свистка не последовало.

ТРАВМЫ КУДРЯШОВА И БУХАРОВА

Первый тайм интересным не вышел. Только перед перерывом произошли два неприятных события: Кудряшов и Бухаров из-за травм были заменены. Причем защитник сам врезался в Набиуллина прямой ногой и, уезжая с газона, получил желтую карточку за фол.

Семак в перерыве тоже сделал замену — Шатова заменил Ерохин. И едва выздоровевший хавбек занял место не в центре поля, а чуть выше. Этой перестановкой Семак решил увеличить средний рост команды, и это сработало. Ерохин во втором тайме стал главным действующим лицом «Зенита» и в первые 20 минут второго тайма упустил два жирных голевых момента, находясь на месте центрфорварда.

«Рубин» ответил только голом Азмуна из офсайда, хотя, в целом, казанцы во втором тайме заиграли лучше: если в первом тайме прессинга не было вовсе, то после перерыва команда Бердыева стала давить противника прямо у его штрафной. Это вынуждало «Зенит» играть жестче и чаще фолить. В итоге Кузяев наиграл на два желтые карточки за семь минут.

ЦЕНТРФОРВАРД ЕРОХИН

В большинстве игра «Рубина» не изменилась — казанская команда и так владела мячом чуть больше (что стало сюрпризом), да и била по воротам намного чаще. А «Зениту» пришлось покрывать громадное пространство в центре — Кузяев традиционно выполнял гигантским объем работы, так что его потеря была особо существенна.

Однако сине-бело-голубые не только выстояли, но и победили. Дзюба показал, что должен делать современный центрфорвард — сместился на фланг, выцарапал мяч у Байрамяна и прострелил в штрафную, где Ерохин наконец-то забил. Возможно, в этот день родился новый талантливый центрфорвард.