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13 августа, источник: Спорт-Экспресс

Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер

В матче 3-го тура премьер-лиги «Рубин» уступил дома «Зениту» (0:1), играя в большинстве 20 минут. Петербургская команда возглавила таблицу, не потеряв ни одного очка.

Источник: Спорт-Экспресс

ШОК ПОСЛЕ МИНСКА

«Спартак» через два дня после позорного поражения от «Санкт-Галлена» в 2013-м победил дома «Томь» (2:1). ЦСКА через два дня после позорного поражения от «Вардара» в 2003-м сыграл вничью с «Шинником» (1:1). «Локомотив» через два дня после позорного поражения от «Аполлона» в 2014-м проиграл дома «Зениту» (0:1).

Как видите, закономерности в результатах нет. Но шок от таких страшных матчей не может пройти моментально. Хотя, к примеру, летом 1997-го «Спартак», казалось, очистился от катастрофы в Кошице разгромом «КАМАЗ» (6:2). Но у красно-белых оставался в запасе ответный матч со словаками, который они провалили и вылетели из Лиги чемпионов.

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У «Зенита» формально тоже есть шанс остаться в Европе. Всего-то нужно забить минскому «Динамо» четыре мяча в основное время и еще один — в дополнительное. Но веры в это почти нет, есть только умирающая последней надежда. Поэтому эмоции сейчас такие, будто «Зенит» уже закончил еврокубковую кампанию.

ВСТРЕЧА ХОРОШИХ ЗНАКОМЫХ

Если так, то сине-бело-голубым остается лишь концентрироваться на премьер-лиге. Два года назад ранний и сенсационный вылет «Спартака» из Лиги Европы от кипрского АЕК повлиял на его игру в чемпионате России. Без еврокубкового бремени красно-белые взяли золото, и это хороший пример для «Зенита».

Тем более что петербуржцев считает фаворитами сезона сам Курбан Бердыев — главный тренер «Рубина» несколько недель назад предсказал победу невской команды «с большим отрывом от всех», хотя на тот момент никто не сомневался в выходе «Зенита» в европейскую осень.

Перед встречей с сине-бело-голубыми Бердыев еще раз похвалил своего хорошего знакомого Семака и назвал его самым перспективным тренером с большим будущим. Если у Сергея Богдановича действительно большое будущее, то он должен был выправить ситуацию и верно настроить команду на бой в Казани. Да, «Рубин» не побеждал «Зенит» уже пять лет, но это не значит, что к главному клубу Татарстана можно относиться легко.

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ВЫНУЖДЕННЫЕ ПЕРЕСТАНОВКИ БЕРДЫЕВА

Семак вернул в основу Дзюбу, Мака и Паредеса, которые даже не летали в Минск, но продолжил пресыщать среднюю линию творческими игроками. Вместе с Паредесом в центре поля снова вышли Кузяев и Нобоа, что влияло на надежность зоны подбора — аргентинская звезда опять не успевала (или не хотела) зачищать тылы, так что его партнерам приходилось выполнять удвоенный объем работы. При этом впереди у «Зенита» тоже мало что клеилось: центральные защитники «Рубина» выдвигались вперед и вынуждали гостей перемещать вектор на бровки. А фланговая игра на старте сезона у «Зенита» неэффективна — у Смольникова и Набиуллина подачи и прострелы почти не получаются.

Бердыев был вынужден перекраивать схему из-за того, что Полоз и Цаллагов по условиям арендных соглашений не могли играть с «Зенитом». При этом тренер «Рубина» поставил на правый фланг обороны левоногого Кудряшова, хотя мы привыкли видеть его либо на другом краю, либо в центре.

Обе команды отказались от высокого прессинга, и из-за этого ритм игры был невысок. Правда, темп мог взлететь с первой же минуты, если бы арбитр Михаил Вилков назначил пенальти за фол Чико Флореса на Дзюбе — форвард получил удар по левой ноге, но свистка не последовало.

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ТРАВМЫ КУДРЯШОВА И БУХАРОВА

Первый тайм интересным не вышел. Только перед перерывом произошли два неприятных события: Кудряшов и Бухаров из-за травм были заменены. Причем защитник сам врезался в Набиуллина прямой ногой и, уезжая с газона, получил желтую карточку за фол.

Семак в перерыве тоже сделал замену — Шатова заменил Ерохин. И едва выздоровевший хавбек занял место не в центре поля, а чуть выше. Этой перестановкой Семак решил увеличить средний рост команды, и это сработало. Ерохин во втором тайме стал главным действующим лицом «Зенита» и в первые 20 минут второго тайма упустил два жирных голевых момента, находясь на месте центрфорварда.

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«Рубин» ответил только голом Азмуна из офсайда, хотя, в целом, казанцы во втором тайме заиграли лучше: если в первом тайме прессинга не было вовсе, то после перерыва команда Бердыева стала давить противника прямо у его штрафной. Это вынуждало «Зенит» играть жестче и чаще фолить. В итоге Кузяев наиграл на два желтые карточки за семь минут.

ЦЕНТРФОРВАРД ЕРОХИН

В большинстве игра «Рубина» не изменилась — казанская команда и так владела мячом чуть больше (что стало сюрпризом), да и била по воротам намного чаще. А «Зениту» пришлось покрывать громадное пространство в центре — Кузяев традиционно выполнял гигантским объем работы, так что его потеря была особо существенна.

Однако сине-бело-голубые не только выстояли, но и победили. Дзюба показал, что должен делать современный центрфорвард — сместился на фланг, выцарапал мяч у Байрамяна и прострелил в штрафную, где Ерохин наконец-то забил. Возможно, в этот день родился новый талантливый центрфорвард.

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В конце матча Семак долго не мог решить, кого выпускать на замену. Но тактические судороги все-таки не подвели «Зенит» — Заболотный и Анюков позволили гостям удержать победный счет, пусть в добавленное время «Рубин» и насел на ворота Лунева. Три победы на старте — такого результата нет больше ни у кого.

Рубин 0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
13.08.2018, 20:00 Зрители: 23840 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Сергей Семак
Голы
21 Александр Ерохин (А. Дзюба) 78′
Составы
Сослан Джанаев 35
Хорен Байрамян 19
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
73′ Игорь Коновалов 15
Павел Могилевец 18
Руслан Камболов 88
Сердар Азмун 20
44′ 45′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 91
46′ Александр Бухаров 11
Реза Шекари 77
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович (к)
23 Миха Мевля 54′
14 Далер Кузяев 64′ 71′
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов 46′
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 86′
2 Александр Анюков
22 Артем Дзюба 84′
29 Антон Заболотный
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
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