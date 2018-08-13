Ерохин — герой, Дзюба — образец, «Зенит» — лидер
В матче 3-го тура
В матче 3-го тура
«Спартак» через два дня после позорного поражения от «Санкт-Галлена» в 2013-м победил дома «Томь» (2:1). ЦСКА через два дня после позорного поражения от «Вардара» в 2003-м сыграл вничью с «Шинником» (1:1). «Локомотив» через два дня после позорного поражения от «Аполлона» в 2014-м проиграл дома «Зениту» (0:1).
Как видите, закономерности в результатах нет. Но шок от таких страшных матчей не может пройти моментально. Хотя, к примеру, летом 1997-го «Спартак», казалось, очистился от катастрофы в Кошице разгромом «КАМАЗ» (6:2). Но у
У «Зенита» формально тоже есть шанс остаться в Европе.
Если так, то
Тем более что петербуржцев считает фаворитами сезона сам Курбан Бердыев — главный тренер «Рубина» несколько недель назад предсказал победу невской команды «с большим отрывом от всех», хотя на тот момент никто не сомневался в выходе «Зенита» в европейскую осень.
Перед встречей с
Семак вернул в основу Дзюбу, Мака и Паредеса, которые даже не летали в Минск, но продолжил пресыщать среднюю линию творческими игроками. Вместе с Паредесом в центре поля снова вышли Кузяев и Нобоа, что влияло на надежность зоны подбора — аргентинская звезда опять не успевала (или не хотела) зачищать тылы, так что его партнерам приходилось выполнять удвоенный объем работы. При этом впереди у «Зенита» тоже мало что клеилось: центральные защитники «Рубина» выдвигались вперед и вынуждали гостей перемещать вектор на бровки. А фланговая игра на старте сезона у «Зенита» неэффективна — у Смольникова и Набиуллина подачи и прострелы почти не получаются.
Бердыев был вынужден перекраивать схему
Обе команды отказались от высокого прессинга, и
Первый тайм интересным не вышел. Только перед перерывом произошли два неприятных события: Кудряшов и Бухаров
Семак в перерыве тоже сделал замену — Шатова заменил Ерохин. И едва выздоровевший хавбек занял место не в центре поля, а чуть выше. Этой перестановкой Семак решил увеличить средний рост команды, и это сработало. Ерохин во втором тайме стал главным действующим лицом «Зенита» и в первые 20 минут второго тайма упустил два жирных голевых момента, находясь на месте центрфорварда.
«Рубин» ответил только голом Азмуна из офсайда, хотя, в целом, казанцы во втором тайме заиграли лучше: если в первом тайме прессинга не было вовсе, то после перерыва команда Бердыева стала давить противника прямо у его штрафной. Это вынуждало «Зенит» играть жестче и чаще фолить. В итоге Кузяев наиграл на два желтые карточки за семь минут.
В большинстве игра «Рубина» не изменилась — казанская команда и так владела мячом чуть больше (что стало сюрпризом), да и била по воротам намного чаще. А «Зениту» пришлось покрывать громадное пространство в центре — Кузяев традиционно выполнял гигантским объем работы, так что его потеря была особо существенна.
Однако
В конце матча Семак долго не мог решить, кого выпускать на замену. Но тактические судороги
|Курбан Бердыев
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)