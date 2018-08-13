Дзюба — против агентов: Хотел уехать в Англию, но меня кинули
Нападающий «Зенита» и сборной России после матча с «Рубином» (1:0) рассказал, уедет ли играть в Европу.
Нападающий «Зенита» и сборной России после матча с «Рубином» (1:0) рассказал, уедет ли играть в Европу.
— По ходу матча было видно, что вы целенаправленно давили на зону Байрамяна.
— На самом деле — нет. Просто действовал по ситуации. «Рубин» с каждым годом все сильнее и организованнее. У Курбана Бердыева все команды такие. Но нам нужно набирать такие очки — на характере, на зубах. Мы бились, сражались, очень многое не получалось, но рады что забили. У нас есть скрытый резерв — это Саша Кокорин. Это наш джокер. Желаю здоровья Феде Кудряшову.
— Показалось, что вы были недовольны заменой.
— Нет, все в порядке. Мы все обсудили. Наоборот, сказал, что ребята просят выпустить еще одного свежего игрока. Это был диалог игрока и тренера.
— Реально ли забить пять мячей минскому «Динамо» на характере (в первом матче отбора Лиги Европы «Зенит» проиграл белорусской команде со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»)?
— Слушайте, мы повоюем — это точно. Минск — молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков. Но болельщиков не будет и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск
— Многие переживают, что вы можете уехать в Турцию.
— Нет. Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь. Я очень рад, что остался в «Зените». У меня был диалог и с Семаком, и с руководством. Англия — это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если
— Артем, как вы переживаете это внимание? Вас все целуют, лезут к вам, люди плачут?
— Честно говоря, я сам с таким столкнулся впервые. Зацеловали всего (смеется). Это приятно. Если вызываю такую эмоцию, то хорошо. Мы для этого и играем, и я к этому трепетно отношусь. Понятно, что такое отношение может поменяться. Я это прекрасно понимаю. Но сейчас наслаждаюсь и отдаю все тепло обратно. Я всегда настоящий.
Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.
|Курбан Бердыев
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)