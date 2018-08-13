Дзюба — против агентов: Хотел уехать в Англию, но меня кинули

— По ходу матча было видно, что вы целенаправленно давили на зону Байрамяна.

— На самом деле — нет. Просто действовал по ситуации. «Рубин» с каждым годом все сильнее и организованнее. У Курбана Бердыева все команды такие. Но нам нужно набирать такие очки — на характере, на зубах. Мы бились, сражались, очень многое не получалось, но рады что забили. У нас есть скрытый резерв — это Саша Кокорин. Это наш джокер. Желаю здоровья Феде Кудряшову.

— Показалось, что вы были недовольны заменой.

— Нет, все в порядке. Мы все обсудили. Наоборот, сказал, что ребята просят выпустить еще одного свежего игрока. Это был диалог игрока и тренера.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-captioned data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/BmbjEWZF1Qs/?utm_source=ig_embed" data-instgrm-version="9" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:8px;"> <div style=" background:#F8F8F8; line-height:0; margin-top:40px; padding:50.0% 0; text-align:center; width:100%;"> <div style=" background:url(data:image/png;base64,iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAACwAAAAsCAMAAAApWqozAAAABGdBTUEAALGPC/xhBQAAAAFzUkdCAK7OHOkAAAAMUExURczMzPf399fX1+bm5mzY9AMAAADiSURBVDjLvZXbEsMgCES5/P8/t9FuRVCRmU73JWlzosgSIIZURCjo/ad+EQJJB4Hv8BFt+IDpQoCx1wjOSBFhh2XssxEIYn3ulI/6MNReE07UIWJEv8UEOWDS88LY97kqyTliJKKtuYBbruAyVh5wOHiXmpi5we58Ek028czwyuQdLKPG1Bkb4NnM+VeAnfHqn1k4+GPT6uGQcvu2h2OVuIf/gWUFyy8OWEpdyZSa3aVCqpVoVvzZZ2VTnn2wU8qzVjDDetO90GSy9mVLqtgYSy231MxrY6I2gGqjrTY0L8fxCxfCBbhWrsYYAAAAAElFTkSuQmCC); display:block; height:44px; margin:0 auto -44px; position:relative; top:-22px; width:44px;"></div></div> <p style=" margin:8px 0 0 0; padding:0 4px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/BmbjEWZF1Qs/?utm_source=ig_embed" style=" color:#000; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none; word-wrap:break-word;" target="_blank">Победа!Бамос</a></p> <p style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px; margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;">A post shared by <a href="https://www.instagram.com/artem.dzyuba/?utm_source=ig_embed" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px;" target="_blank"> Artem Dzyuba</a> (@artem.dzyuba) on <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2018-08-13T19:15:09+00:00">Aug 13, 2018 at 12:15pm PDT</time></p></div></blockquote> <script async defer src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Реально ли забить пять мячей минскому «Динамо» на характере (в первом матче отбора Лиги Европы «Зенит» проиграл белорусской команде со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»)?

— Слушайте, мы повоюем — это точно. Минск — молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков. Но болельщиков не будет и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим.

— Многие переживают, что вы можете уехать в Турцию.

— Нет. Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь. Я очень рад, что остался в «Зените». У меня был диалог и с Семаком, и с руководством. Англия — это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если кто-то беспокоился, то я остаюсь. Спасибо болельщикам за теплое отношение. Для меня это очень дорого.

— Артем, как вы переживаете это внимание? Вас все целуют, лезут к вам, люди плачут?

— Честно говоря, я сам с таким столкнулся впервые. Зацеловали всего (смеется). Это приятно. Если вызываю такую эмоцию, то хорошо. Мы для этого и играем, и я к этому трепетно отношусь. Понятно, что такое отношение может поменяться. Я это прекрасно понимаю. Но сейчас наслаждаюсь и отдаю все тепло обратно. Я всегда настоящий.