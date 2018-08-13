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13 августа, источник: Спорт-Экспресс

Дзюба — против агентов: Хотел уехать в Англию, но меня кинули

Нападающий «Зенита» и сборной России после матча с «Рубином» (1:0) рассказал, уедет ли играть в Европу.

— По ходу матча было видно, что вы целенаправленно давили на зону Байрамяна.

— На самом деле — нет. Просто действовал по ситуации. «Рубин» с каждым годом все сильнее и организованнее. У Курбана Бердыева все команды такие. Но нам нужно набирать такие очки — на характере, на зубах. Мы бились, сражались, очень многое не получалось, но рады что забили. У нас есть скрытый резерв — это Саша Кокорин. Это наш джокер. Желаю здоровья Феде Кудряшову.

— Показалось, что вы были недовольны заменой.

— Нет, все в порядке. Мы все обсудили. Наоборот, сказал, что ребята просят выпустить еще одного свежего игрока. Это был диалог игрока и тренера.

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— Реально ли забить пять мячей минскому «Динамо» на характере (в первом матче отбора Лиги Европы «Зенит» проиграл белорусской команде со счетом 0:4. — Прим. «СЭ»)?

— Слушайте, мы повоюем — это точно. Минск — молодцы. Для нас это была определенная пощечина. Сегодня нужно было выиграть, и мы это сделали. Проблема еще и в том, что было бы больше шансов, если бы на «Крестовском» или моем любимом «Петровском» было много болельщиков. Но болельщиков не будет и в эмоциональном плане будет немного сложнее. Знаете, мне не понравился фон. Минск как-то очень раздухарился. Понятно, что 4:0 — это заявка весомая, но мы повоюем. Без боя им не отдадим.

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— Многие переживают, что вы можете уехать в Турцию.

— Нет. Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди. Но ладно, это жизнь. Я очень рад, что остался в «Зените». У меня был диалог и с Семаком, и с руководством. Англия — это была мечта, а в Турцию я не поеду. Если кто-то беспокоился, то я остаюсь. Спасибо болельщикам за теплое отношение. Для меня это очень дорого.

— Артем, как вы переживаете это внимание? Вас все целуют, лезут к вам, люди плачут?

— Честно говоря, я сам с таким столкнулся впервые. Зацеловали всего (смеется). Это приятно. Если вызываю такую эмоцию, то хорошо. Мы для этого и играем, и я к этому трепетно отношусь. Понятно, что такое отношение может поменяться. Я это прекрасно понимаю. Но сейчас наслаждаюсь и отдаю все тепло обратно. Я всегда настоящий.

Артур ЕНИКЕЕВ
из Казани.

Рубин 0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
13.08.2018, 20:00 Зрители: 23840 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Сергей Семак
Голы
21 Александр Ерохин (А. Дзюба) 78′
Составы
Сослан Джанаев 35
Хорен Байрамян 19
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
73′ Игорь Коновалов 15
Павел Могилевец 18
Руслан Камболов 88
Сердар Азмун 20
44′ 45′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 91
46′ Александр Бухаров 11
Реза Шекари 77
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович (к)
23 Миха Мевля 54′
14 Далер Кузяев 64′ 71′
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов 46′
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 86′
2 Александр Анюков
22 Артем Дзюба 84′
29 Антон Заболотный
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
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