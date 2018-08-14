ФК «Уфа» подписал четырехлетний контракт со словенским форвардом Бизяком

«ФК “Уфа” и “Домжале” договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка. Контракт 24-летнего игрока с нашей командой заключен на четыре года», — говорится в сообщении.

«Уфа» и «Домжале» встречались между собой во втором квалификационном раунде Лиги Европы, по итогам которого российский клуб прошел в следующий раунд (0:0 дома, 1:1 в гостях).