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10:40 (мск), источник: ТАСС

ФК «Уфа» подписал четырехлетний контракт со словенским форвардом Бизяком

ТАСС, 14 августа. Футбольный клуб «Уфа» подписал контракт с нападающим словенского «Домжале» Ловро Бизяком. Об этом сообщает пресс-служба уфимцев.

«ФК “Уфа” и “Домжале” договорились о трансфере словенского нападающего Ловро Бизяка. Контракт 24-летнего игрока с нашей командой заключен на четыре года», — говорится в сообщении.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Уфа» и «Домжале» встречались между собой во втором квалификационном раунде Лиги Европы, по итогам которого российский клуб прошел в следующий раунд (0:0 дома, 1:1 в гостях).

24-летний Бизяк провел за «Домжале» 46 матчей и забил 16 голов. В нынешнем сезоне нападающий дважды поражал ворота соперников, один из его мячей был забит в ворота «Уфы» в ответном матче второго квалификационного раунда Лиги Европы.

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