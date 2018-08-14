«Зенит» и «Спартак» впереди всех. Рейтинг тура
Главное, что произошло в 3-м туре чемпионата России.
Главное, что произошло в 3-м туре чемпионата России.
ПОРАЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВА»
Железнодорожники в нынешнем сезоне не забили ни одного мяча в четырех матчах. А вообще их сухая серия длится с 5 мая — то есть с золотого матча с «Зенитом» (1:0). В Оренбурге
«ЗЕНИТ» ЗАБЫЛ О МИНСКЕ
Если судить по именам, то центральный матч тура состоялся в Казани, где «Рубин» встречался с «Зенитом». Это был следующий матч петербургской команды после минской катастрофы, когда
«СПАРТАК» ДОЖАЛ «АНЖИ»
МОЛОДЕЖНЫЙ ЦСКА
Армейская команда выиграла Суперкубок, но в последующих матчах выглядела довольно невзрачно. Особенно во встрече третьего тура с «Енисеем» (1:1), где спаслась от поражения благодаря голу новичка Эрнандеса. Впрочем, ничего удивительного — Виктор Гончаренко строит новую команду. Посмотрите, кто играл у армейцев в атаке в Тюмени — Чалов (20 лет), Жамалетдинов (21 год), Бийол (19 лет), Бистрович (21 год). Так что у ЦСКА все впереди, отчаиваться болельщикам
ДЗЮБУ КИНУЛИ АГЕНТЫ
После матча с «Рубином» Дзюба 20 минут раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. После чемпионата мира он — самый популярный футболист страны. Затем Дзюба пообщался с журналистами в
ЦИТАТЫ ТУРА
Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита»
«Рубин» — «Зенит» — 0:1
— Хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.
Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Я думал, что команда, которая пропускает гол,
Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.
Роман БАБАЕВ, генеральный директор ЦСКА
«Енисей» — ЦСКА — 1:1
(о переходе Романа Еременко в «Спартак»)
— Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.
Юрий ДЮПИН, вратарь «Анжи»
— Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть. («Матч ТВ»).
БОЛЕЛЬЩИКИ ТУРА
Матчи 3-го тура посетило 135 755 человек (в среднем — 16 969 за игру). Это меньше, чем в 1-м и 2-м турах (169 600 и 157 647 соответственно).
Полный расклад посещаемости игр 3-го тура (от большего — к меньшему):
«Ростов» — «Крылья Советов» — 0:1.
«Спартак» — «Анжи» — 1:0. Москва, «Открытие Арена», 27 856 зрителей.
«Рубин» — «Зенит» — 0:1. Казань, «Казань Арена», 23 840 зрителей.
«Урал» — «Динамо» — 1:1. Екатеринбург, «Екатеринбург Арена», 16 271 зритель.
«Арсенал» — «Ахмат» — 3:1. Тула, «Арсенал», 11 554 зрителя.
«Енисей» — ЦСКА — 1:1. Тюмень, «Геолог». 11 209 зрителей.
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0. Оренбург, «Газовик». 7023 зрителя.
«Уфа» — «Краснодар» — 0:1. Уфа, «Нефтяник». 7016 зрителей.
Лучшая заполняемость была в Оренбурге — практически 100-процентная (вместимость арены — 7500 зрителей). Нельзя не отметить и тюменских болельщиков, почти до отказа заполнивших 13-тысячный стадион «Геолог». Все же «Енисей» — команда красноярская, а не местная.
ЦИФРА ТУРА
400-м матчем за ЦСКА в чемпионатах России стала встреча с «Енисеем» для Акинфеева. В