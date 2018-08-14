«Зенит» и «Спартак» впереди всех. Рейтинг тура

Источник: РИА "Новости"

ПОРАЖЕНИЕ «ЛОКОМОТИВА»

Железнодорожники в нынешнем сезоне не забили ни одного мяча в четырех матчах. А вообще их сухая серия длится с 5 мая — то есть с золотого матча с «Зенитом» (1:0). В Оренбурге красно-зеленые и вовсе проиграли (0:1), пропустив в концовке. Не помог даже купленный за 9 миллионов евро у «Краснодара» Смолов, для которого матч с командой, еще три месяца назад игравшей в ФНЛ, стал дебютным за «Локо». Победный гол забил Чуканов, ранее выступавший за молодежку «Локомотива». Андреа родился в Италии, где жил до 6 лет. Он сын олимпийского чемпиона 1980 года по конкуру Вячеслава Чуканова.

«ЗЕНИТ» ЗАБЫЛ О МИНСКЕ

Если судить по именам, то центральный матч тура состоялся в Казани, где «Рубин» встречался с «Зенитом». Это был следующий матч петербургской команды после минской катастрофы, когда сине-бело-голубые со счетом 0:4 уступили местному «Динамо» в отборе Лиги Европы. В Казани, в отличие от Минска, Сергей Семак выпустил оптимальный состав. И «Зенит» победил — 1:0. Победный мяч в активе Ерохина, недавно восстановившегося от травмы. В трех матчах у «Зенита» три победы.

«СПАРТАК» ДОЖАЛ «АНЖИ»

Красно-белые идут на втором месте с семью очками. Очередные три были добыты в домашней встрече с «Анжи». Спартаковцы атаковали весь матч, нанесли почти 30 ударов по воротам (правда, где-то треть была блокирована)! Но забили только после того, как у махачкалинской команды были удалены два игрока. Победу «Спартаку» принес Зе Луиш — 1:0. После матча главный тренер москвичей Массимо Каррера возмущался тем, насколько закрытый футбол показал «Анжи».

МОЛОДЕЖНЫЙ ЦСКА

Армейская команда выиграла Суперкубок, но в последующих матчах выглядела довольно невзрачно. Особенно во встрече третьего тура с «Енисеем» (1:1), где спаслась от поражения благодаря голу новичка Эрнандеса. Впрочем, ничего удивительного — Виктор Гончаренко строит новую команду. Посмотрите, кто играл у армейцев в атаке в Тюмени — Чалов (20 лет), Жамалетдинов (21 год), Бийол (19 лет), Бистрович (21 год). Так что у ЦСКА все впереди, отчаиваться болельщикам красно-синих точно не стоит. Тем более на подходе еще один новичок — хорват Влашич из «Эвертона». И он тоже совсем молод — всего-то 20 лет. Но пока же у ЦСКА два очка после трех туров. Сколько и у «Локомотива».

ДЗЮБУ КИНУЛИ АГЕНТЫ

После матча с «Рубином» Дзюба 20 минут раздавал автографы и фотографировался с болельщиками. После чемпионата мира он — самый популярный футболист страны. Затем Дзюба пообщался с журналистами в микст-зоне, где сделал довольно скандальное заявление. Он сказал, что намеревался уехать в Англию, однако его «в очередной раз кинули агенты». Артем отметил, что в Турцию играть не поедет, а останется в «Зените».

ЦИТАТЫ ТУРА

Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита»

«Рубин» — «Зенит» — 0:1

— Хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.

Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Я думал, что команда, которая пропускает гол, как-то ускоряет свои действия в сторону атаки. Но «Анжи», видимо, устраивало проигрышное положение.

Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.

Роман БАБАЕВ, генеральный директор ЦСКА

«Енисей» — ЦСКА — 1:1

(о переходе Романа Еременко в «Спартак»)

— Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

Юрий ДЮПИН, вратарь «Анжи»

— Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть. («Матч ТВ»).

БОЛЕЛЬЩИКИ ТУРА

Матчи 3-го тура посетило 135 755 человек (в среднем — 16 969 за игру). Это меньше, чем в 1-м и 2-м турах (169 600 и 157 647 соответственно).

Полный расклад посещаемости игр 3-го тура (от большего — к меньшему):

«Ростов» — «Крылья Советов» — 0:1. Ростов-на-Дону, «Ростов Арена», 30 986 зрителей.

«Спартак» — «Анжи» — 1:0. Москва, «Открытие Арена», 27 856 зрителей.

«Рубин» — «Зенит» — 0:1. Казань, «Казань Арена», 23 840 зрителей.

«Урал» — «Динамо» — 1:1. Екатеринбург, «Екатеринбург Арена», 16 271 зритель.

«Арсенал» — «Ахмат» — 3:1. Тула, «Арсенал», 11 554 зрителя.

«Енисей» — ЦСКА — 1:1. Тюмень, «Геолог». 11 209 зрителей.

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0. Оренбург, «Газовик». 7023 зрителя.

«Уфа» — «Краснодар» — 0:1. Уфа, «Нефтяник». 7016 зрителей.

Лучшая заполняемость была в Оренбурге — практически 100-процентная (вместимость арены — 7500 зрителей). Нельзя не отметить и тюменских болельщиков, почти до отказа заполнивших 13-тысячный стадион «Геолог». Все же «Енисей» — команда красноярская, а не местная.

ЦИФРА ТУРА