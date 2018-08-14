Цитаты тура. Дзюба был предельно откровенен
Нападающий «Зенита» занял первое место в рейтинге высказываний 3-го тура чемпионата России. Но в общем зачете
Нападающий «Зенита» занял первое место в рейтинге высказываний 3-го тура чемпионата России. Но в общем зачете
1. Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита»
«Рубин» — «Зенит» — 0:1
— Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.
2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Я думал, что команда, которая пропускает гол,
3. Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.
4. Роман БАБАЕВ, генеральный директор ЦСКА
«Енисей» — ЦСКА — 1:1
(о переходе Романа Еременко в «Спартак») — Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.
5. Юрий ДЮПИН, вратарь «Анжи»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть. («Матч ТВ»).
6. Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Крыльев Советов»
«Ростов» — «Крылья Советов» — 0:1
— У меня очень хорошие отношения с Валерием Георгиевичем (Карпиным). Да, меня выгоняли из «Спартака», но матчи с этим клубом не принципиальны для меня. Равно как и сегодняшняя игра.
7. Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер «Оренбурга»
«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0
— Я горжусь игроками, которые совершили такой героический поступок.
8. Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне.
9. Осман КАДИЕВ, президент «Анжи»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
(о том, был ли шанс зацепиться за очки в матче со «Спартаком») — Нет. Они бы еще третьего удалили.
10. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»
«Спартак» — «Анжи» — 1:0
— Еременко — талант. Он хороший игрок. Это один из любимых футболистов президента (Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я.
Общий зачет:
Юрий Семин — 19
Массимо Каррера — 15
Артем Дзюба — 13.