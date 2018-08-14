Цитаты тура. Дзюба был предельно откровенен

Источник: Спорт-Экспресс

1. Артем ДЗЮБА, нападающий «Зенита»

«Рубин» — «Зенит» — 0:1

— Я хотел бы приоткрыть завесу тайны. Я хотел уехать в Англию, но меня в очередной раз кинули очередные агенты. Я понял, что российские агенты на 99 процентов не совсем солидные люди.

2. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Я думал, что команда, которая пропускает гол, как-то ускоряет свои действия в сторону атаки. Но «Анжи», видимо, устраивало проигрышное положение.

3. Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Когда клубу и так плохо, его хотят еще сильнее уничтожить — я вам уже говорил чуть раньше про комментарии специалистов. Все топчут даже маленькие ростки. У многих такие вещи присутствуют.

4. Роман БАБАЕВ, генеральный директор ЦСКА

«Енисей» — ЦСКА — 1:1

(о переходе Романа Еременко в «Спартак») — Постарались поддержать Романа, как могли. И с моральной точки зрения, оказывали юридическую помощь. Сейчас поступок Еременко, мягко говоря, удивил. Мы, конечно, не ожидали такого поворота.

5. Юрий ДЮПИН, вратарь «Анжи»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Пришел новый человек, задача которого устранить проблемы, — антикризисный менеджер. И урезать стали все, вплоть до того, что иногда на выезде даже обеда нет. Приходится бутерброды с майонезом в самолете есть. («Матч ТВ»).

6. Андрей ТИХОНОВ, главный тренер «Крыльев Советов»

«Ростов» — «Крылья Советов» — 0:1

— У меня очень хорошие отношения с Валерием Георгиевичем (Карпиным). Да, меня выгоняли из «Спартака», но матчи с этим клубом не принципиальны для меня. Равно как и сегодняшняя игра.

7. Владимир ФЕДОТОВ, главный тренер «Оренбурга»

«Оренбург» — «Локомотив» — 1:0

— Я горжусь игроками, которые совершили такой героический поступок. По-другому не скажешь.

8. Магомед АДИЕВ, главный тренер «Анжи»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Я в своей жизни много чего видел, поэтому никогда не строю долгих перспектив… Сегодня у нас есть тренировка, мы выходим. Потом есть игра — играем. А дальше — как получится. Я уверен только в сегодняшнем дне.

9. Осман КАДИЕВ, президент «Анжи»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

(о том, был ли шанс зацепиться за очки в матче со «Спартаком») — Нет. Они бы еще третьего удалили.

10. Массимо КАРРЕРА, главный тренер «Спартака»

«Спартак» — «Анжи» — 1:0

— Еременко — талант. Он хороший игрок. Это один из любимых футболистов президента (Леонида Федуна. — Прим. «СЭ»). Это была его идея, потому что он знаком с ним намного лучше, чем я.