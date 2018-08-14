Болельщики жертвуют паспортами ради автографа Дзюбы
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победы над «Рубином» (1:0) в матче третьего тура российской
Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победы над «Рубином» (1:0) в матче третьего тура российской
Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей.
Ранее Дзюба в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» заявил, что соперник «как-то очень раздухарился».
|Курбан Бердыев
|Сергей Семак
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|2
|Желтые карточки
|3
|0
|Красные карточки
|0
|2
|Голевые моменты
|2
|12
|Удары (всего)
|3
|4
|Удары в створ
|2
|3
|Угловые
|3
|12
|Фолы
|10
|2
|Офсайды
|0
|Главный судья
|Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
|Боковой судья
|Николай Богач (Люберцы, Россия)
|Боковой судья
|Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)