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13:15 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Болельщики жертвуют паспортами ради автографа Дзюбы

Форвард «Зенита» и сборной России Артем Дзюба после победы над «Рубином» (1:0) в матче третьего тура российской премьер-лиги оставил автограф в паспорте фаната.

Встреча прошла накануне в Казани в присутствии 23 840 зрителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее Дзюба в преддверии ответного матча третьего отборочного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» заявил, что соперник «как-то очень раздухарился».

Дзюба довел фанатов до истерики, сняв трусы
Во время загрузки произошла ошибка.
09:27 (мск)© Ньюстюб
Рубин 0:1
Первый тайм: 0:0
Зенит
13.08.2018, 20:00 Зрители: 23840 основной раунд: 3-й тур Казань Арена
Главные тренеры
Курбан Бердыев Сергей Семак
Голы
21 Александр Ерохин (А. Дзюба) 78′
Составы
Сослан Джанаев 35
Хорен Байрамян 19
Флорес Чико 4
Гонсалес Сесар Навас (к) 44
Егор Сорокин 80
73′ Игорь Коновалов 15
Павел Могилевец 18
Руслан Камболов 88
Сердар Азмун 20
44′ 45′ Федор Кудряшов 30
Виталий Устинов 91
45′ Александр Бухаров 11
Реза Шекари 77
99 Андрей Лунев
19 Игорь Смольников
15 Эльмир Набиуллин
6 Бранислав Иванович (к)
23 Миха Мевля 54′
14 Далер Кузяев 64′ 71′
16 Кристиан Нобоа
5 Леандро Паредес
17 Олег Шатов 45′
21 Александр Ерохин
20 Роберт Мак 86′
2 Александр Анюков
22 Артем Дзюба 84′
29 Антон Заболотный
Статистика
2 Желтые карточки 3
0 Красные карточки 0
2 Голевые моменты 2
12 Удары (всего) 3
4 Удары в створ 2
3 Угловые 3
12 Фолы 10
2 Офсайды 0
Судьи
Главный судья Михаил Вилков (Нижний Новгород, Россия)
Боковой судья Николай Богач (Люберцы, Россия)
Боковой судья Константин Шаламберидзе (Москва, Россия)
Обозначения
Вышел из игры
Вошел в игру
Желтая карточка
Красная карточка
Вторая желтая карточка
(к)
Капитан команды
Гол
Автогол
Гол с пенальти
Нереализованный пенальти
Серия пенальти: реализованный пенальти
Серия пенальти: нереализованный пенальти
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