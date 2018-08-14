Суд отклонил иск ВФСО «Динамо» к футболисту Ташаеву

«Отказать в удовлетворении исковых требований ВФСО «Динамо», — сказала судья по итогам заседания. В ходе рассмотрения дела представитель клуба заявил, что ФК «Динамо» признает исковые требования общества в полном объеме. ВФСО «Динамо» ходатайствовало о привлечении футбольного клуба «Спартак» в качестве стороны по делу, поскольку игрок теперь выступает за красно-белых. Однако суд в ходатайстве отказал.

29 декабря 2017 года Ташаев подписал новый контракт с «Динамо», рассчитанный до 2020 года, но в июне футболист написал заявление об уходе из клуба. По словам агента футболиста Алана Агузарова, Ташаев воспользовался опцией в контракте, за месяц уведомив клуб о своем решении. В свою очередь ВФСО «Динамо», которое является акционером футбольного клуба, в июне подало иск к АО «Футбольный клуб «Динамо-Москва» и игроку с требованием признать недействительным один из пунктов контракта Ташаева, который касается отступных при переходе игрока в другой клуб.

Представитель ВФСО отметил, что предусмотренная контрактом сумма компенсации составляла €1,5 млн в случае перехода в клуб Российской премьер-лиги. С учетом внесения в контракт оспариваемого пункта ФК «Динамо» лишился компенсации за подготовку футболиста (порядка €2 млн) и возможности получить выплаты за последующие переходы игрока в другие клубы. Истец убежден, что сделка с игроком подлежала одобрению совета директоров общества. При этом ВФСО особо отметило, что не принимало решения об отказе от компенсации за подготовку игрока, что следует из оспариваемого пункта контракта с Ташаевым.

Параллельно ВФСО «Динамо» требовало наложить в качестве обеспечительных мер запрет на переход игрока в другой клуб и регистрацию перехода в Российском футбольном союзе (РФС), однако суд отказал в этом требовании.

13 августа Девятый арбитражный апелляционный суд также утвердил решение суда первой инстанции.

По итогам заседания представитель Ташаева в суде заявил, что суд принял верное решение и защитил интересы футболиста. «Мы удовлетворены решением, это важно с точки зрения защиты интересов игроков. Главное дело игрока — выступать. А обстановка, связанная с разбирательствами в суде, создает нервный фон и мешает игроку проявлять себя на поле, безусловно, он волнуется и переживает о происходящем», — сказал представитель.

РФС рассмотрит возможное наложение спортивных санкций на Ташаева

В понедельник стало известно, что футбольный клуб «Динамо» обратился в палату по разрешению споров РФС и просит организацию наложить спортивные санкции на бывшего игрока команды, поскольку «Динамо» со своей стороны соблюдало все условия контракта и предоставляло игровую практику, а игрок при расторжении контракта действовал недобросовестно. Председатель палаты Виктор Березов рассказал ТАСС, что дело будет рассмотрено в ближайшее время.