ЦСКА расторг контракт с Оланаре

Оланаре выступал за ЦСКА с февраля 2016 года. Он отыграл за московский клуб 28 матчей и забил четыре гола. Вторую часть прошедшего сезона 24-летний форвард провел на правах аренды в пермском «Амкаре» и отметился двумя голами в девяти встречах.