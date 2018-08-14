Текущие события
Футбол. Еврокубки
19:30
Динамо К
Славия Пр
Футбол. Еврокубки
20:00
БАТЭ
Карабах
Футбол. Еврокубки
20:30
Спартак М
ПАОК
Футбол. Еврокубки
21:00
Фенербахче
Бенфика
Футбол. Еврокубки
21:00
АЕК
Селтик
Футбол. Еврокубки
21:00
Динамо З
Астана
Футбол. Еврокубки
21:00
Видеотон
Мальме
Футбол. Еврокубки
21:15
Шкендия
Зальцбург
Футбол. Еврокубки
21:30
Аякс
Стандард Л
Футбол. Еврокубки
21:30
Спартак Тр
Црвена Звезда
Все события
Фоторепортажи
14Семин vs. Каррера: кто эмоциональнее и стильнее
17Карпин помог «Спартаку». И обошел его
15:13 (мск), источник: Р-Спорт

ЦСКА расторг контракт с Оланаре

МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА расторг контракт по обоюдному согласию сторон с нигерийским нападающим Аароном Оланаре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.

Источник: РИА "Новости"

Оланаре выступал за ЦСКА с февраля 2016 года. Он отыграл за московский клуб 28 матчей и забил четыре гола. Вторую часть прошедшего сезона 24-летний форвард провел на правах аренды в пермском «Амкаре» и отметился двумя голами в девяти встречах.

ЦСКА после трех туров с двумя очками занимает 13-е место в чемпионате России.

ЦСКА
НовостиМатчиСоставСтатистика
Премьер-лига
КомандыТаблицаКалендарь / результатыСтатистика
 Футболистка забила уникальный гол непонятно какой частью тела
Тренировка команд по американскому футболу закончилась массовой дракой (видео)
All-in: «Спартак» расквитается с греками в Москве
«Валенсия» арендовала у «Вильярреала» футболиста сборной России
СМИ: Аргентинский футболист попросил «Зенит» продать его
Мяч Роналду номинирован УЕФА на звание лучшего гола сезона
Клубы РПЛ проведут матчи с командами из Катара и Китая
РФ круче всех. 66 медалей на ЧЕ по летним видам спорта
Манджукич объявил об уходе из сборной Хорватии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь