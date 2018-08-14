ЦСКА расторг контракт с Оланаре
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА расторг контракт по обоюдному согласию сторон с нигерийским нападающим Аароном Оланаре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
МОСКВА, 14 авг — РИА Новости. Московский ЦСКА расторг контракт по обоюдному согласию сторон с нигерийским нападающим Аароном Оланаре, сообщается на официальном сайте футбольного клуба.
Оланаре выступал за ЦСКА с февраля 2016 года. Он отыграл за московский клуб 28 матчей и забил четыре гола. Вторую часть прошедшего сезона 24-летний форвард провел на правах аренды в пермском «Амкаре» и отметился двумя голами в девяти встречах.
ЦСКА после трех туров с двумя очками занимает 13-е место в чемпионате России.